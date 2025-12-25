週五冷氣團發威！低溫下探12度 桃園以北有雨

週五受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區天氣將轉冷。（資料照）

週五（26日）大陸冷氣團發威，中部以北及宜蘭低溫下探12度，桃園以北有雨，外出記得攜帶雨具。

中央氣象署預報，週五北部、東半部、恆春半島及中南部山區，會有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區的降雨時間長，將有局部大雨發生的機率；中南部平地亦有零星降雨機會。此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區，會有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週五清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度；南部及花、東約14至16度，且空曠地區溫度可能會再低一些，而白天高溫在北部及宜花約16至18度；中南部高溫約21至23度。離島澎湖為陰天，約16至18度；金門為晴時多雲，約11至17度；馬祖為陰時多雲短暫雨，約9至12度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，這波冷空氣與低溫將持續到週六清晨，而週末隨著冷氣團減弱、水氣減少，各地氣溫將會回升，但受輻射冷卻影響，平地仍有14至15度低溫的機會，且迎風面的北部跟東部，降雨現象恐也略有趨緩。

紫外線指數方面，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週五因大陸冷氣團南下及影響，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週五中部以北及宜蘭低溫約12至14度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週五為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法