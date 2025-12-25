為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週五冷氣團發威！低溫下探12度 桃園以北有雨

    2025/12/25 20:35 即時新聞／綜合報導
    週五受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區天氣將轉冷。（資料照）

    週五受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部地區天氣將轉冷。（資料照）

    週五（26日）大陸冷氣團發威，中部以北及宜蘭低溫下探12度，桃園以北有雨，外出記得攜帶雨具。

    中央氣象署預報，週五北部、東半部、恆春半島及中南部山區，會有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭及大台北山區的降雨時間長，將有局部大雨發生的機率；中南部平地亦有零星降雨機會。此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區，會有局部降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

    溫度方面，週五清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫約12至14度；南部及花、東約14至16度，且空曠地區溫度可能會再低一些，而白天高溫在北部及宜花約16至18度；中南部高溫約21至23度。離島澎湖為陰天，約16至18度；金門為晴時多雲，約11至17度；馬祖為陰時多雲短暫雨，約9至12度。

    關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，這波冷空氣與低溫將持續到週六清晨，而週末隨著冷氣團減弱、水氣減少，各地氣溫將會回升，但受輻射冷卻影響，平地仍有14至15度低溫的機會，且迎風面的北部跟東部，降雨現象恐也略有趨緩。

    紫外線指數方面，週五基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週五因大陸冷氣團南下及影響，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週五中部以北及宜蘭低溫約12至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五中部以北及宜蘭低溫約12至14度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五為「低量級」跟「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播