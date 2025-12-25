琉球國中校長蘇傳桔傳要求連署留任 家長會稱自主發起

琉球國中。（資料照）

監察院日前糾舉琉球國中校長蘇傳桔，對代理教師過勞猝死未善盡保護義務等原因不適任。屏東教育產業工會表示，校長要求連署助留任讓家長困擾；家長會長則稱連署為自主發起。

屏東縣教育產業工會今天發布新聞稿表示，工會近日接獲多名琉球鄉民反映，蘇傳桔近期頻繁接觸地方人士及學生家長，要求協助連署或表態支持其留任，已對地方民眾與家長造成明顯困擾與心理壓力。

請繼續往下閱讀...

工會表示，琉球鄉民透過不同管道反映，內容一致指出，家長因顧慮孩子在校受教權益，或擔心在地方遭受不利影響，面對校長身分形成權力不對等關係，難以拒絕相關要求，造成實質壓迫感受。

工會呼籲，被糾舉人應自我節制，避免任何可能被解讀為濫用職權或影響家長意願行為。校長身分本具有高度權勢影響力，主動或間接要求家長為個人處境連署，易造成寒蟬效應，也不利校園信任關係修復。另呼籲屏東縣政府，應正視監察院糾舉報告明確意旨，儘速將蘇傳桔調離現職。

關於留任簽署，蘇傳桔告訴中央社記者，連署為家長會長所發起，認同者才簽名、並非強迫性。

黃姓家長會長說，發起連署為自主行為，因為許多家長希望校長可以留下來，目前連署家長委員有20多名。他認可校長教學態度，並舉例，有的學生不來學校上課，校長還去對方家裡把他帶來，細心教導看得見。

屏東縣政府教育處回覆，已依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定辦理，組成調查小組進行調查，並後續召開校長事件審議會審議調查報告，依審議決議處以相關行政處分，預計2至3個月內有結果。

監察院22日公告糾舉案文提及，蘇傳桔身為琉球國中校長，對於代理教師因加班產生工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人不當施壓，構成職場霸凌。被糾舉人有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職必要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法