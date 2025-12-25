為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    冷氣團南下奏起海洋悲歌 湖西成功橋下海豚與海龜陳屍

    2025/12/25 18:35 記者劉禹慶／澎湖報導
    湖西成功橋下，民眾發現小型鯨豚屍體為寬脊露脊鼠海豚。（呂明鴻提供）

    冷氣團南下，海洋悲歌再起！今（25）日有民眾在湖西成功橋下，赫然發現1隻不明鯨豚還有1隻海龜陳屍，經通報澎湖縣政府農漁局、岸巡隊安檢所及海保署澎湖工作站人員到場查看，證實為綠蠵龜及寬脊露脊鼠海豚，無法展開解剖，都已就地進行掩埋。

    今日經人發現陳屍湖西成功橋下的海龜與鯨豚雙屍命案，鯨豚長88公分、寬22公分；海龜長47公分、寬35公分，經海保署澎湖站及澎湖縣政府農漁局派員前往，會同安檢所人員一起處理，經初步判斷，證實為寬脊露脊鼠海豚與綠蠵龜屍體。

    根據研判，死亡綠蠵龜已呈現腐敗、腫脹情況，個體狀況判斷為4級。死亡寬脊露脊鼠海豚，判斷個體狀態為3級，2隻皆已現地掩埋，由安檢所人員協助處理善後。許多海龜死亡原因，都與誤食塑膠海廢及被漁網纏繞有關，但因無法進行解剖，所以無法確定死因，但海廢塑膠常讓海龜誤以為是水母，導致死亡案例不斷向上攀升。

    寬脊露脊鼠海豚是分佈於印度洋和太平洋的海洋哺乳動物，俗稱「江豚」、「露脊鼠海豚」，牠們體型小、沒有背鰭，頭部圓鈍，嘴巴不明顯，背部有顆粒狀突起，主要在沿岸淺水區活動，以魚、魷魚等為食，是台灣海域常見但常被誤認為其他物種（如長江江豚）的近海生物，面臨水質污染、漁網誤捕等威脅。

    海豚陳屍旁，還有一隻綠蠵龜屍體。（呂明鴻提供）

