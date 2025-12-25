南投營北國中校慶 異國美食嘉年華

南投營北國中校慶，學生穿著各國傳統服飾化身親善大使，叫賣異國美食。（營北國中提供）

南投縣營北國中今（25）舉辦16週年校慶，校方特別規劃「國際美食嘉年華」活動，除推出10個國家的特色餐飲，並由7、8年級學生結合家政、美術與英語情境課程，穿著各國傳統服飾，化身親善大使進行走秀與叫賣，同時邀請20位外籍英語教師設置互動關卡，透過魔術表演與耶誕歌曲教唱，讓學生與參與民眾在遊戲中自然開口說英語，盼藉此開拓學生國際視野。

營北國中今年校慶活動，以「世界共好」為主題，將校園打造成一座小型地球村，活動由代表台灣前往荷蘭參加2025國際民俗藝術節的「營北舞龍隊」震撼開場 ，並匯集了英、法、日、泰等10國特色美食。為響應聯合國SDGs，現場也規劃永續市集，邀請多個致力於永續發展的單位設攤，包括人立槳推廣的永續旅行、家樂福南投店推廣的動物福利標章非籠飼雞蛋及木莫皮革工作室的循環工藝拓印等，同時號召全校師生募集家中堪用物資，以免費帶走或愛心義賣的形式，讓資源循環再生。

請繼續往下閱讀...

營北國中校長黃美玲表示，該校始終秉持以品格為基礎、和世界做朋友的辦學理念，盼透過國際美食文化交流與公益永續行動，具體實踐了「讓世界更美好」的願景，並開拓學生國際視野，勇敢迎向地球村世界。

南投營北國中校慶，邀請20位外籍英語教師設置互動關卡，透過魔術表演與耶誕歌曲教唱，讓學生在遊戲中自然開口說英語。（營北國中提供）

南投縣營北國中25日舉辦16週年校慶，由「營北舞龍隊」表演開場。（營北國中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法