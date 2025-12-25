環境教育與國際接軌 苗縣竹南鎮頂埔國小獲臺美生態學校綠旗認證

苗栗縣竹南鎮頂埔國小學生進行廚餘秤重，分析校園減廢行動成效。（苗縣府環保局提供）

苗栗縣竹南鎮頂埔國小積極參與行政院環境部與教育部共同推動之「臺美生態學校夥伴計畫」，以「消耗與廢棄物」、「永續食物」及「生物多樣性」三大生態行動方案為主軸，成功取得國際生態學校最高榮譽-「綠旗」認證，學校更將STEAM教育精神融入生態行動歷程，引導學生透過科學探究、數據分析與跨域學習等，充分展現苗栗縣環境教育與國際接軌的亮眼表現。

苗栗縣政府環保局指出，頂埔國小位於竹南鎮最北端，學校以「學生為行動者」為核心理念，成立生態行動團隊，讓學生從觀察、記錄、討論到行動設計，實際參與校園環境改善。教師於課程中結合科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）與數學（Mathematics），引導學生從問題發現到解決方案設計，培養系統思考與實作能力，使環境教育不再流於宣導，而是轉化為具體可行的行動歷程。

在「消耗與廢棄物」行動路徑中，學生透過垃圾秤重與數據紀錄，分析校園垃圾量變化，並以圖表呈現減量成效，進而共同訂定「頂埔國小減廢行動守則」，將減塑、重複使用等理念內化為日常生活習慣。

「永續食物」行動路徑則結合校園菜園實作與飲食教育，學生實際參與蔬菜栽種，觀察作物生長條件，學習有機栽培與食物里程概念，並透過紀錄營養午餐廚餘量，評估珍惜食物行動成效，培養永續飲食與資源管理能力。

在「生物多樣性」行動路徑方面，學校引導學生進行校園生態調查，觀察昆蟲與植物種類，並規劃蜜源與食草植物配置，營造友善生態棲地。學生透過繪圖、紀錄表與成果分享，將科學觀察結合藝術表現，深化對生物多樣性及生命尊重的理解。

苗栗縣竹南鎮頂埔國小親子，共同參與森林生物多樣性探索課程。（苗縣府環保局提供）

