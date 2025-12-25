為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    座墊反轉別再手癢擺正！YouBike揭「故障標記」千萬別騎

    2025/12/25 18:00 即時新聞／綜合報導
    YouBike有些腳踏車的座墊被「反轉180度」代表該車輛有故障疑慮，示意圖。（資料照）

    YouBike有些腳踏車的座墊被「反轉180度」代表該車輛有故障疑慮，示意圖。（資料照）

    許多民眾租借YouBike時，是否曾發現有些腳踏車的座墊被「反轉」了？這並非惡作劇，而是YouBike的重要「通關密語」。YouBike官方提醒，座墊反轉180度即代表該車輛有故障疑慮，提醒民眾租車時，要避開這類待修車輛以確保行車安全。

    YouBike官方發文指出，場站中座墊被反轉180度的車子，其實是等待維修的標記。當車輛出現零件損壞、騎乘異常等問題時，為了避免下一位使用者誤租，維修人員或熱心民眾會透過此方式進行視覺化標示。民眾在挑選車輛時，若看見座墊轉向後方，代表該車可能有潛在風險，應選擇其他正常車輛。

    若民眾在租借後才發現車輛故障，官方建議採取以下自保與通報流程，首先將座墊調至最低，接著將其反轉180度以示故障；最後再透過YouBike官方APP進行維修通報，或直接撥打客服電話。透過這些動作，YouBike就能掌握車況，並儘速派員前往現場維修，共同維護租借系統的品質。

    貼文曝光後，許多網友都留言，「欸？我都轉回來騎走欸」、「難怪⋯⋯但我轉回來繼續騎，大部分都沒什麼問題」、「我之前有騎到一台怪怪的，我把他轉後，結果剛走就有人轉回來騎走了」。對此YouBike官方回覆，「座墊反轉表示可能車子需要檢查維修，為了安全，建議還是租借沒有被反轉的車喔」。

