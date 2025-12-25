為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆嘉仁里親子兒童圖書館啟用 讓閱讀成為社區日常、連結家庭鄰里

    2025/12/25 16:32 記者黃政嘉／基隆報導
    基隆市安樂區的嘉仁里親子兒童圖書館，今天揭牌啟用。（基隆市政府提供）

    基隆市安樂區的嘉仁里親子兒童圖書館，今天揭牌啟用。（基隆市政府提供）

    基隆市安樂區嘉仁里今天舉行「嘉仁里親子兒童圖書館」揭牌啟用活動，讓閱讀成為社區日常、陪伴孩子快樂成長，嘉仁里里長王貴美指出，親子兒童圖書館以「從閱讀出發，陪伴孩子成長」為核心理念，邀請里內居民多加利用新空間，讓閱讀成為連結家庭與鄰里的美好橋樑。

    基隆市長謝國樑、立委林沛祥、市議員鄭愷玲等人今天皆參與揭牌啟用活動，現場並安排親子共讀、說故事與閱讀體驗等內容，讓孩子與家長在輕鬆互動中，感受閱讀樂趣，氣氛溫馨熱絡。

    謝國樑表示，嘉仁里活動中心地下室原為閒置空間，經王貴美提出建議後，市府請區公所規劃、修繕，成功將原本老舊的空間轉化為明亮、舒適的親子兒童圖書館，透過活化既有公共設施，不僅提升社區功能，也為孩子打造安全、友善的閱讀環境，展現市府與地方攜手為下一代努力的成果。

    王貴美指出，圖書館內設置舒適的親子共讀空間，並精選適合不同年齡層的童書與繪本，希望孩子在閱讀中培養興趣與想像力，也讓家長在忙碌生活中，找到與孩子共度時光的溫柔片刻。

    基隆市長謝國樑表示，經嘉仁里長王貴美提出建議，區公所規劃、修繕，將老舊空間改造成親子兒童圖書館。（基隆市政府提供）

    基隆市長謝國樑表示，經嘉仁里長王貴美提出建議，區公所規劃、修繕，將老舊空間改造成親子兒童圖書館。（基隆市政府提供）

    基隆市安樂區嘉仁里里長王貴美盼閱讀成為連結家庭與鄰里的美好橋樑。（基隆市政府提供）

    基隆市安樂區嘉仁里里長王貴美盼閱讀成為連結家庭與鄰里的美好橋樑。（基隆市政府提供）

