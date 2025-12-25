噶瑪蘭族人復名23週年 盼政府修改原住民身分法恢復族人權益

今天是噶瑪蘭族復名23週年，族親呼籲政府早日還給噶瑪蘭族全族都能獲得平地原住民身分。（楊功明提供）

今天12月25日耶誕節，也是噶瑪蘭族復名23週年紀念日，但花蓮噶瑪蘭族親說，平埔族原住民身分無法獲得族人認同，至今都沒有族人願意去登記，希望政府能放寬讓早已取得原住民第11族的噶瑪蘭族人，全數都能取得平地原住民身分。

噶瑪蘭族女婿楊功明說，噶瑪蘭族早在2002年就由行政院核定為台灣原住民第11族，不應讓當年錯過登記的族人改以平埔原住民身分法登記入籍，因平埔原住民不納入「原住民基本法」保障，嚴重影響族人權益，族親也已啟動連署，希望政府盡速修原住民族身分法，讓全體噶瑪蘭族親都納入原基法保障。

噶瑪蘭族親抨擊，行政院原民會今年8月曾以賽夏族為例，住在平地的苗栗南庄鄉、獅潭鄉的賽夏族就是平地原住民，新竹五峰鄉的賽夏人是山地原住民「同一民族擁有不同身分別本來就是現行法制常態」，犯了根本性謬誤，因平地、山地原住民即使身分不同，都在原住民基本法保障範圍內，反觀平埔原住民卻沒有納入原基法保護傘，這對族人權益有重大影響。

獲頒原民會第一位噶瑪蘭族語老師證書，同時也是新社村前村長的李文盛表示，當初政府公告時，他剛好去外島當兵，不知道要登記族群身分，導致現在他父親及兄長都有噶瑪蘭平地原住民身分，他已經80歲了還被當成漢人，他希望立法院盡速修法，希望在他有生之年可盡快恢復平地原住民身分。

已故噶瑪蘭族耆老偕萬來的女婿楊功明說，偕萬來長老也是在2008年12月25日蒙主恩召，當初他眾多前輩們，帶領族人參與原運走上街頭，在大家努力下，噶瑪蘭族2002年12月25日復名為第11族原住民族，限於現實環境，權益無法一步到位，所以已安息的他老人家念茲在茲的「全部族人取得平地原住民身分」的遺願，至今仍未完成。

他說，希望政府將噶瑪蘭族的身分問題，回歸「原住民身分法」來解決，而不是使用新的平埔原住民身分法，別讓同一個噶瑪蘭族「同族不同命」，因為法律地位不同，發生權利落差及族群分裂，如政府因為行政管理統計、資源分配不均等考量，仍可透過行政技術配套逐步解決問題，希望原民會不要再漠視，積極提供協助並從寬從速認定。

