新北捷三鶯線試車干擾上課 江怡臻：三峽國中周邊隔音牆應加高

新北市議員江怡臻本週到三峽國中會勘，要求市府強化三鶯線全線噪音防制，學校周邊隔音牆至少加高至3.8公尺。（江怡臻提供）

新北捷運三鶯線預計明年初就要通車，近期密集測試產生噪音，住戶、沿線學校安寧都受影響，議員江怡臻這週再前往三峽國中會勘，到鄰近高架段的七年級教室隨堂聽1節課，她觀察「列車來回的尖銳干擾頻率極高」，要求市府強化全線噪音防制、學校周邊隔音牆至少加高至3.8公尺；新北捷運局回應，關於議員建議會納入評估參考，並成立專案小組，訪視了解個案。

「改善工程刻不容緩！」江怡臻表示，她選擇距離捷運高架最近的班級，跟著學生上課，短短45分鐘，捷運測試列車來回經過10多次，干擾頻率極高。車還沒到，就先聽到尖銳的高頻聲，車子經過當下，更伴隨明顯的低頻噪音與震動，學校老師須調大麥克風音量才能壓過噪音聲響，學生專注力也頻頻被打斷。

江怡臻指出，現行三峽國中周邊僅設有1公尺高的隔音牆，效果顯然不足，應比照鄰近的台北大學宿舍區規格，至少改建為3.8公尺單弧形或更高的隔音牆，透過加高牆面與弧形設計，有效阻絕噪音擴散，減少通車後對學生課堂的影響。

江怡臻說，針對三鶯線全線的噪音防制，市府應以土城頂埔、媽祖田、北大特區以及鶯歌等路段全面檢視強化，尤其針對道路狹窄、轉彎處及噪音敏感區域，捷運局應在試車階段就研議對策，且不能只看數據是否合規，必須考量居民與學校的實際感受。

捷運局回應，列車行駛時產生的聲音來源，主要是測試期間因突發的緊急煞車導致列車車輪失去真圓度，行駛時才出現異音，目前上線測試的列車車輪都已研磨、調整完成，大幅降低行駛時的聲音；學校周邊比法規再低10分貝，而阻擋聲音的方式，除了隔音牆外、還有降低車輪與軌道間的磨合、列車速度等，方法多面性。

捷運局說，將會因應各地不同情況積極調整，尤其針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域，如學校周邊等，會進一步研議，也納入議員的建議，會評估參考，同時關心市民感受，將成立專案小組，針對個案進行訪視並深度了解。

江怡臻這週到三峽國中會勘三鶯線測試的噪音狀況，她觀察列車來回的尖銳干擾頻率極高。（新北市議員江怡臻提供）

