台南保東國小首度跨海交流 雅加達學習之旅完成國民外交

關廟區保東國小師生跨海交流，前往印尼雅加達進行學習之旅。（保東國小提供）

屬於偏區小校的台南關廟保東國小師生，首度跨海交流，前往印尼造訪雅加達台灣國際學校，為期5天的學習之旅，小朋友們融入上課、體驗，以笑容、眼神、行動跨越語言隔閡，與當地學生建立友誼，完成溫暖且真摯的國民外交任務。

出訪師生一行20人，在駐印尼雅加達辦事處的大力協助下，順利推動此次學習之旅，受到雅加達台灣國際學校師生的熱情接待，讓保東國小的孩子們身處異國他鄉，也能感受到溫暖與支持；交流期間，學生體驗印尼傳統樂器演奏、吉祥物文化，並實際進入各年級班級，與當地學生一起上課、學習與互動。

保東國小校長張茵倩說，孩子們面對印尼文、英文與中文等3語並行的學習環境，沒有退縮，反而用笑容、眼神與行動跨越語言隔閡，很快就與雅加達的學生打成一片，短時間就建立起深厚的友誼，而此行交流成果也受到當地媒體關注，相關活動內容甚至登上印尼日報，讓孩子的學習身影被世界看見。

張茵倩指出，令人動容的是，當地學生特別集結全班累積的點數，兌換禮物與卡片贈送給保東國小的孩子，其中包含許多親手繪製的畫作與真摯動人的文字，讓孩子們跨越國界，深刻感受到海外友誼的珍貴與真誠。

張茵倩強調，這不只是出國參訪，而是一場孩子生命中重要的學習旅程，看到小朋友在陌生的語言與文化中勇敢嘗試、主動交流，令人感動、驕傲，更真實體會到教育本身就是最溫柔、也最有力量的外交。

參與交流的保東國小學生王恩陽表示，起初會緊張，因為大家講的語言不一樣，但他們都很友善，教導單字、陪伴學習，最後大家都變成好朋友，真的捨不得離開；孩子們都提到，此行交流讓他們首度真切感受到多元文化的魅力，世界因此變得更寬廣，回程當天送別的熱情場面，更讓師生們難以忘懷。

保東國小的孩子們在雅加達台灣國際學校進行跨海交流。（保東國小提供）

