天公做美！阿里山「楓情」媲美日韓 慈雲寺古老青楓接棒

阿里山楓紅盛況媲美日本與韓國。（圖由嘉義林業分署提供）

天候條件配合下，連續好天氣加上日夜溫差大，阿里山國家森林遊樂區今年楓紅火力全開，宛若置身日本與韓國楓紅世界，遊客直呼「太漂亮了，秒飛日韓」。不過楓紅已進入倒數計時，目前大多落葉繽紛，以指標性的停車場迎賓青楓為例，就只留下滿地楓紅地毯，不過慈雲寺古老青楓壓軸接棒，「楓情」仍可期。

「阿里山達人」黃源明指出，12月初連續半個月的好天氣，晝夜溫差明顯，加快楓葉轉色，繼2019年再出現「楓」情萬種的盛況。目前園區推薦的賞楓焦點有小笠原山、祝山、對高岳的台灣紅榨楓、慈雲寺古老青楓。其中慈雲寺銀杏今年觀賞期長達1個月，目前還有一株的金黃，想要拍攝銀杏和青楓同框，請把握本週最佳的觀賞期，下週焦點就會轉移至古老青楓。

黃源明表示，園區最具代表性的慈雲寺古老青楓，目前有一半完全轉紅，另一半則因日照不足，呈現不均勻的變色現象，現在起就是古老青楓最佳觀賞期，想要最美的角度，請以外側日照充足的紅葉為主。

黃源明說，遊樂區內其他最後一波的青楓，分散在旅社區、森之道、祝山林道和沼平靠近阿里山閣的區域，目前都已轉紅或黃，大客車停等區的迎賓青楓持續落葉中，即將謝幕退場。

台灣紅榨楓的推薦景點為小笠原山、植物園、祝山和對高岳，塔山和眠月線的遠眺楓紅很美，但需要時間體力才能到達，眠月線請申請核准後才能進入。

阿里山特有的楓紅與林鐵火車同框畫面。（圖由嘉義林業分署提供）

小笠原山的台灣紅榨楓已進入尾聲。（圖由嘉義林業分署提供）

阿里山國家森林遊樂區詩請畫意的楓紅地毯。（圖由嘉義林業分署提供）

慈雲寺古老青楓壓軸接棒。（圖由嘉義林業分署提供）

