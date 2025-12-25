為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4艘抽泥船24小時無休！ 曾文水庫今年清淤量再創新高

    2025/12/25 15:27 記者吳俊鋒／台南報導
    曾文水庫的抽泥船全力作業，今年清淤量再創新高。（南水分署提供）

    曾文水庫的抽泥船全力作業，今年清淤量再創新高。（南水分署提供）

    國內規模最大的曾文水庫，是南台灣最重要的水資源樞紐，但淤積嚴重，政府全力清淤，元月下旬因楠西地震導致輸泥管線受損，抽泥一度中斷，水利署團隊努力修復，且4艘抽泥船同步全天候作業，全台首見，拚出今年度累計逾590萬立方米的清淤量，再創歷來新高。

    水利署南區水資源分署強調，今年水情穩定，但清淤之路並非平順，地震讓輸泥管毀損，工作人員農曆春節期間不休息，全力投入搶修，在3月份就全數完工並復抽，將天災對水庫清淤的影響降至最低，團隊與廠商展現高度韌性，承擔守護水資源的使命。

    南水分署提到，曾文水庫的容量維持，攸關南台灣的區域發展與民生穩定，2009年的莫拉克風災，侵襲造成水庫淤積約9108萬立方米，相當於過去20年的總淤積量，嚴重衝擊水庫壽命，清淤是延長水庫壽命的最重要解方，為此，近年來積極推動多元清淤策略，力求淤積零成長，甚至於恢復庫容的目標。

    今年度曾文水庫區共有4艘抽泥船24小時同步作業，範圍涵蓋上、中、下游，「火力全開」，國內首見，為提升清淤效率，南水分署不僅擴大抽泥船隊，更增設2條陸上輸泥管線，優化輸送設施大幅提升淤泥輸送與去化能量。

    南水分署指出，透過水庫抽泥清淤與水庫上游浚挖船運清淤，以及曾文溪上游清疏等3大工法同步推進，即使面對震災干擾，清淤量仍持續攀升，將持續推動水資源永續經營的國家重大政策，展望明年，已設定更積極的目標，計畫將年度清淤總量提升至605萬立方米，並搭配曾文水庫防淤隧道颱洪期間水力排砂，有效排除水庫淤泥，全力守護曾文水庫。

    南水分署觀測，截至今天下午3點，曾文水庫的水位標高為222.96公尺，蓄水率在74.93％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.21億立方米，水情穩定。

    輸泥管線曾因地震受損，工作團隊全力修復，拚出再創新高的年度清淤量。（南水分署提供）

    輸泥管線曾因地震受損，工作團隊全力修復，拚出再創新高的年度清淤量。（南水分署提供）

    目前曾文水庫的蓄水率接近7成5，水情穩定。（南水分署提供）

    目前曾文水庫的蓄水率接近7成5，水情穩定。（南水分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播