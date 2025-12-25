4艘抽泥船24小時無休！ 曾文水庫今年清淤量再創新高

曾文水庫的抽泥船全力作業，今年清淤量再創新高。（南水分署提供）

國內規模最大的曾文水庫，是南台灣最重要的水資源樞紐，但淤積嚴重，政府全力清淤，元月下旬因楠西地震導致輸泥管線受損，抽泥一度中斷，水利署團隊努力修復，且4艘抽泥船同步全天候作業，全台首見，拚出今年度累計逾590萬立方米的清淤量，再創歷來新高。

水利署南區水資源分署強調，今年水情穩定，但清淤之路並非平順，地震讓輸泥管毀損，工作人員農曆春節期間不休息，全力投入搶修，在3月份就全數完工並復抽，將天災對水庫清淤的影響降至最低，團隊與廠商展現高度韌性，承擔守護水資源的使命。

南水分署提到，曾文水庫的容量維持，攸關南台灣的區域發展與民生穩定，2009年的莫拉克風災，侵襲造成水庫淤積約9108萬立方米，相當於過去20年的總淤積量，嚴重衝擊水庫壽命，清淤是延長水庫壽命的最重要解方，為此，近年來積極推動多元清淤策略，力求淤積零成長，甚至於恢復庫容的目標。

今年度曾文水庫區共有4艘抽泥船24小時同步作業，範圍涵蓋上、中、下游，「火力全開」，國內首見，為提升清淤效率，南水分署不僅擴大抽泥船隊，更增設2條陸上輸泥管線，優化輸送設施大幅提升淤泥輸送與去化能量。

南水分署指出，透過水庫抽泥清淤與水庫上游浚挖船運清淤，以及曾文溪上游清疏等3大工法同步推進，即使面對震災干擾，清淤量仍持續攀升，將持續推動水資源永續經營的國家重大政策，展望明年，已設定更積極的目標，計畫將年度清淤總量提升至605萬立方米，並搭配曾文水庫防淤隧道颱洪期間水力排砂，有效排除水庫淤泥，全力守護曾文水庫。

南水分署觀測，截至今天下午3點，曾文水庫的水位標高為222.96公尺，蓄水率在74.93％，連同烏山頭水庫的合計有效蓄水量逾4.21億立方米，水情穩定。

輸泥管線曾因地震受損，工作團隊全力修復，拚出再創新高的年度清淤量。（南水分署提供）

目前曾文水庫的蓄水率接近7成5，水情穩定。（南水分署提供）

