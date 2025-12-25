為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    耶誕驚喜！埔心鄉「幸福巴士」下月上路 偏鄉學生、長者有車坐

    2025/12/25 15:20 記者陳冠備／彰化報導
    埔心在地企業允強公司在耶誕節前夕，捐贈1輛價值160萬9人座商旅車，做為幸福巴士使用。（埔心鄉公所提供）

    埔心在地企業允強公司在耶誕節前夕，捐贈1輛價值160萬9人座商旅車，做為幸福巴士使用。（埔心鄉公所提供）

    彰化縣埔心鄉迎來耶誕大禮！埔心鄉公所昨（24日）晚間在埔心鄉圖書館前舉辦「幸福巴士」啟用典禮暨耶誕點燈活動，宣布偏鄉居民期盼已久的幸福巴士，將於明年1月2日正式通車，串連北四堡、西武堡等交通相對不便地區，為在地農村交通補上關鍵一哩路。

    埔心鄉長張佩瑩表示，埔心多處村落道路狹窄，既有公車難以深入，不少長者、學生與通勤族對公共運輸需求殷切，在地企業允強公司得知，在耶誕節前夕捐贈1輛價值160萬9人座商旅車，並獲鄉代會與交通部補助支持，幸福巴士終於成形。

    幸福巴士初期規劃南、北兩線，每週一至週五行駛，串連北四堡、西武堡等交通相對不便地區，並配合學校需求，接送居住偏遠村落的埔心國中學生，打造安全放學路線。相關班次與路線資訊，將公告於埔心鄉公所官網供民眾查詢。

    張佩瑩也指出，未來幸福巴士將與MOOVO公共自行車系統串連，建構更完整的在地交通網絡。目前埔心鄉已在圖書館、全聯及彰化醫院設置3處MOOVO站點試營運，不少學生與民眾已利用騎乘往返埔心與員林市，預計明年將再增設站點，讓公共運輸選擇更加多元。

    彰化埔心鄉公所舉辦「幸福巴士」啟用典禮暨耶誕點燈活動，宣告偏鄉交通有車坐了。（埔心鄉公所提供）

    彰化埔心鄉公所舉辦「幸福巴士」啟用典禮暨耶誕點燈活動，宣告偏鄉交通有車坐了。（埔心鄉公所提供）

    埔心鄉公所耶誕點燈，公所大樓圖騰是梵谷的星夜，充滿耶誕幻想與浪漫。（埔心鄉公所提供）

    埔心鄉公所耶誕點燈，公所大樓圖騰是梵谷的星夜，充滿耶誕幻想與浪漫。（埔心鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播