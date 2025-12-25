耶誕驚喜！埔心鄉「幸福巴士」下月上路 偏鄉學生、長者有車坐

埔心在地企業允強公司在耶誕節前夕，捐贈1輛價值160萬9人座商旅車，做為幸福巴士使用。（埔心鄉公所提供）

彰化縣埔心鄉迎來耶誕大禮！埔心鄉公所昨（24日）晚間在埔心鄉圖書館前舉辦「幸福巴士」啟用典禮暨耶誕點燈活動，宣布偏鄉居民期盼已久的幸福巴士，將於明年1月2日正式通車，串連北四堡、西武堡等交通相對不便地區，為在地農村交通補上關鍵一哩路。

埔心鄉長張佩瑩表示，埔心多處村落道路狹窄，既有公車難以深入，不少長者、學生與通勤族對公共運輸需求殷切，在地企業允強公司得知，在耶誕節前夕捐贈1輛價值160萬9人座商旅車，並獲鄉代會與交通部補助支持，幸福巴士終於成形。

請繼續往下閱讀...

幸福巴士初期規劃南、北兩線，每週一至週五行駛，串連北四堡、西武堡等交通相對不便地區，並配合學校需求，接送居住偏遠村落的埔心國中學生，打造安全放學路線。相關班次與路線資訊，將公告於埔心鄉公所官網供民眾查詢。

張佩瑩也指出，未來幸福巴士將與MOOVO公共自行車系統串連，建構更完整的在地交通網絡。目前埔心鄉已在圖書館、全聯及彰化醫院設置3處MOOVO站點試營運，不少學生與民眾已利用騎乘往返埔心與員林市，預計明年將再增設站點，讓公共運輸選擇更加多元。

彰化埔心鄉公所舉辦「幸福巴士」啟用典禮暨耶誕點燈活動，宣告偏鄉交通有車坐了。（埔心鄉公所提供）

埔心鄉公所耶誕點燈，公所大樓圖騰是梵谷的星夜，充滿耶誕幻想與浪漫。（埔心鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法