    首頁 > 生活

    彰化最強走春！2026年貨大街+春節市集 首度加入小西商圈

    2025/12/25 15:09 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市最強走春由永樂街的年貨大街起頭，再加入民族路共組雙街道的春節市集。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市最強走春由永樂街的年貨大街起頭，再加入民族路共組雙街道的春節市集。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化市2025年春節9天連假推出「年貨大街」與「春節市集」，120攤吸引百萬來客量，2026年已確定繼續辦理，除了攤位將再增加外，除了既有的民族永樂商圈，將首度加入小西商圈，透過「1+1」的雙商圈魅力，讓最強走春氣勢再翻倍。

    彰化市長林世賢表示，2024年春節首度推出大型封街的「春節市集」創造高人氣，透過市集連周邊的店家、美食攤位全都賣爆了！今年擴大辦理延長到9天，成效更為驚人，因此，明年確定將會繼續辦理，不只攤位將比今年多，還要加入今年在台灣設計展暴紅的小西商圈，炒熱彰化市「蛋黃區」春節商機。

    林世賢指出，因為民族路是交通要道，春節前的「年貨大街」地點在永樂街，大年初一登場的「春節市集」則是永樂街與民族路雙街道，去年推出的「表演特區」大獲好評，今年也會繼續辦理，讓最強走春添加藝文氣息。

    林世賢強調，明年新加入的小西商圈，在今年台灣設計展大放光芒，由於小西商圈距離彰化火車站很近，距離民族永樂商圈也不到10分鐘路程，透過雙商圈「1+1」攜手聯動，能夠吸引外縣市民眾搭火車來彰化走春，讓曾經是彰化最繁華的舊城區再現風華。

    而每年都會推出的消費滿額送摸彩券，也將加碼推出限量寺廟公仔滿額送活動。市公所表示，明年「年貨大街」與「春節市集」將上網招標，由得標廠商來承辦與招商。

    2024年彰化市最強走春，第一年封街市集就創下話題與人氣。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2024年彰化市最強走春，第一年封街市集就創下話題與人氣。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025年彰化市最強走春，人潮超越2024年。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2025年彰化市最強走春，人潮超越2024年。（資料照，記者劉曉欣攝）

    圖
    圖
