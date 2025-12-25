淡水新民街與真理街口事故頻傳 市府評估設號誌、居民反對憂壅塞

淡水區新民街與真理街三巷路口，因鄰近學區，長期卻因車流交織、未禮讓行人等情形頻繁發生事故，成為地方交通安全隱憂。議員鄭宇恩與交通局經多次會勘與改善措施仍未見成效，市府決定評估增設交通號誌，近日將辦理試挖，確定下方管線狀況是否允許裝設號誌。（記者羅國嘉攝）

淡水區新民街與真理街三巷路口，因鄰近淡水國中、文化國小及淡江中學，長期為學生通行要道，卻因車流交織、未禮讓行人等情形頻繁發生事故，成為地方交通安全隱憂。議員鄭宇恩與交通局經多次會勘與改善措施仍未見成效，市府決定評估增設交通號誌，近日將辦理試挖，確定下方管線狀況是否允許裝設號誌。不過部分民眾憂心上下班、上下課尖峰時段恐加劇壅塞，對設置號誌持反對意見。

鄭宇恩指出，該處是淡水國中、文化國小、淡江中學3間學校出入的要道，同時也是周邊住戶與學生通行的必經節點，車流與人流交織頻繁，卻長期受限於視線不佳及部分駕駛未能確實禮讓，導致車輛擦撞及人車事故時有發生。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，過去相關單位已多次會勘，嘗試以設置警告標誌、劃設標線及增設太陽能閃燈等方式提醒用路人，但改善效果仍相當有限。經與交通局討論，決議朝增設三色號誌來評估，若能增設號誌，也能依行人通行需求於上下學等尖峰時段啟動運作，同時與前後路口號誌進行連動控制，在強化行人安全的同時，也兼顧整體交通動線的順暢與秩序。

新北市交通局專門委員林昭賢表示，因民眾多次反映路口危險易發生事故，先前已由交通局增設警示標誌及視覺化減速標線等改善措施，但民眾仍希望增設號誌。經23日現勘，決議案址新民街兩側各立1桿增設號誌，不過路面底下管線複雜，恐有台電及中華電信管路，後續將由廠商先行試挖。

有不少民眾則反對設置號誌，指「這條上班上課時間已經很塞了，120巷有個紅綠燈、學童上下課時間也有導護媽媽們協助，到時試挖施工，這條路根本不用走了，拜託不要增設號誌」、「巷子改單行道就好了，不要讓汽車由3巷出來，3巷出來的視野不佳」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法