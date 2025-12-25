嘉義市博覽會28日將閉幕 已湧入250萬人次

嘉義市城市博覽會吸引超過250萬人次參與。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府舉辦「320+1嘉義市博覽會」，12月12日開幕至今已湧進超過250萬人次參觀，將於28日閉幕，市府預計將有更多民眾前來參觀，加上國際管樂節各項音樂表演、嘉義潮流節等活動，本週嘉義市熱鬧可期。

市府文化局表示，國際管樂節音樂廳室內音樂會今天有台北愛樂少年管樂團，26日泰國TRU 交響管樂團，27日國立台灣師範大學管樂隊feat.卡納特．阿克梅托夫，還有馬來西亞檳城交響管樂團，28日日本伊奈學園OB吹奏樂團以及台北爵士大樂隊feat.薩謬爾・布拉瑟。

文化公園和中正公園二處的戶外音樂會，本週包括香港眾樂團、泰國TRU交響管樂團、日本高山西高等學校吹奏樂部、日本加須市鯉魚旗管樂團、馬來西亞檳城交響管樂團的演出。

《321 Party! 嘉義潮流節》今起至27日至跨年前夕在檜意森活村登場，由金曲製作人米奇林MCKY LIN領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，打造獨屬嘉義市的潮流盛典。

位於舊監獄宿舍群的「嘉私選物 CHIAYI GOODS」特展成為話題，由黑潮文化企劃、知名插畫家湯士賢操刀，並與嘉義在地「精工刻印」合作打造「嘉私小卡」，超精緻疊色印章成排隊熱點，還有週末限定互動展演「嘉義式+1仔」。

「嘉義大舞台」27日《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》匯聚兩大藝術領域，展開霹靂國際多媒體與嘉義市國際管樂節首度合作的全新篇章，28日「閉幕大典」《+1+1+1派對》，金曲歌王李英宏和陳建瑋將演出為嘉義量身打造的合作曲目，為嘉義市博覽會劃下句點。

嘉義市國際管樂節有各項管樂表演。（嘉義市政府提供）

12月27日《霹靂魔幻音樂會：樂武震天》。（嘉義市政府提供）

