黃金博物館金磚飆破10億 摸金磚、拍金磚耶誕樹財氣滿滿

黃金博物館大金磚市值突破十億元。（黃金博物館提供）

黃金價格最近又飆漲，新北市金瓜石黃金博物館內的鎮館之寶金磚市值已經飆破10億元，許多民眾來摸金磚沾財氣，黃金博物館在耶誕週末假日也有系列活動，民眾除了摸磚、拍金磚還有創意金磚耶誕樹，參加定時導覽可獲得1枚帶來財運的金磚造型磁鐵，財氣滿滿、金喜連連。

黃金博物館指出，大金磚220.3公斤重，前幾天市值9億多，這2天金價又飆漲，每公克來到4500元，昨天市值就突破10億元，黃金博物館館長林文中表示，大金磚設有保護罩左右2側有開設小孔，民眾可觸摸金磚，是人氣很高的鎮館之寶。

這幾天黃金博物館也推出「耶誕金喜在黃博」系列活動，到黃金館「金磚耶誕樹打卡活動」，在金磚打造的創意耶誕樹旁，拍下合照並上傳至 Facebook或Instagram，Tag本館帳號並留下「#耶誕到黃博」，即可至金水廣場現領一份美味鬆餅。另外透過「減碳甜心永續活動」，只要下載「Easy Wallet悠遊付」應用程式，在金屬工藝館出示減碳存摺加入畫面，即可兌換一份精美小禮。

來博物館參加上午10點和下午3點的「耶誕定時導覽贈好禮」，可獲得1枚帶來財運的金磚造型磁鐵。「耶誕問答集」將大地館二樓常設展的內容化為趣味學習單，完成填答就能參加抽獎，有機會帶走驚喜好禮。

黃金博物館館長林文中表示，隨著數位科技的發展，博物館也不斷嘗試創新的活動模式。今年耶誕活動特別結合了「Podcast」數位閱聽與「悠遊付」低碳永續概念，希望打破時空限制，讓民眾無論在線上或線下都能親近礦山文化。27、28日「Podcast金聲有禮」活動，上網收聽《什麼情礦？》Podcast，填寫線上學習單，就有機會把設計感十足博物館書包帶回家。

同時這27、28日也邀請身障街頭藝人陳敦邦與陳奕涵至金水廣場表演，來一場感人又療癒的耶誕音樂饗宴。黃金博物館展覽資訊及最新活動詳情可參考黃金博物館官網、臉書粉絲團及IG。

黃金博物館設置了金磚聖誕樹，打卡Tag就可換取美味鬆餅。（黃金博物館提供）

填寫大地館常設展學習單，有機會帶走驚喜好禮。（黃金博物館提供）

收聽黃金博物館Podcast《什麼情礦》，可抽博物館書包。（黃金博物館提共）

