    生活

    新北交通局：騎YouBike禁酒駕毒駕 禁騎人行道、行穿線

    2025/12/25 13:28 記者黃子暘／新北報導
    年末有耶誕、跨年等歡慶活動，不少民眾選用YouBike往返，不過乘興出遊時也應注意交通法規。（記者黃子暘攝）

    年末有耶誕、跨年等歡慶活動，不少民眾選用YouBike往返，不過乘興出遊時也應注意交通法規。新北市交通局表示，YouBike 2.0、YouBike2.0E為「慢車」，禁止騎乘人行道及騎樓，僅在設有「行人與自行車共道」標誌或標線的路段開放騎乘，且人車共道路段仍以行人通行優先，違者可處300元至1200元罰鍰，也將受到北北桃公共自行車違規記點；另外，酒駕、毒駕YouBike也將面臨會員帳號停權2年，全國禁止借車。

    交通局指出，YouBike 2.0是腳踏自行車、YouBike2.0E是電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌，否則依據交通法規慢車相關規定均禁止行駛於人行道上，在允許人車共道的人行道範圍也應禮讓行人；另外，現行交通法規行穿線為行人專用，禁止車輛行駛，提醒YouBike使用者在行穿線應下車牽行，否則可依道路交通管理處罰條例第74條處300元至1200元罰鍰。

    另外，交通局說，依據北北桃公共自行車違規記點與停權機制，騎乘YouBike闖紅燈、雙載、車道上逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓、騎乘一般人行道及行穿線、邊騎YouBike邊使用手機等危險行為，會員將面臨記點，滿3點停權14天、滿7點停權1年；毒駕與酒駕YouBike經警方取締後，YouBike騎士將面臨刑事、行政處罰，以及會員帳號停權2年，屆時全國無法租車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

