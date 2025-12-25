為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中原鄉部落新景點 久良栖森林療癒步道「泰雅獵寮」啟用

    2025/12/25 13:04 記者張軒哲／台中報導
    松鶴部落居民於久良栖森林療癒步道搭建泰雅獵寮。（記者張軒哲攝）

    松鶴部落居民於久良栖森林療癒步道搭建泰雅獵寮。（記者張軒哲攝）

    台中市和平區松鶴部落通往八仙山運材的一段山徑，於2023年規劃為「久良栖森林療癒步道」，松鶴部落青年依循泰雅族傳統工法與山林智慧，就地取材搭建「泰雅獵寮」啟用，為森林療癒步道增添泰雅文化意涵。

    林業保育署台中分署今日指出，昨（24）日舉行泰雅獵寮啟用活動，在部落頭目以泰雅古語向祖靈祈福聲中，部落耆老、居民及德芙蘭國小師生的共同見證下，象徵原民文化的「泰雅獵寮」啟用。

    久良栖森林療癒步道泰雅獵寮，運用八仙山事業區119林班的柳杉疏伐木，並結合茅草與環境友善工法，打造長12公尺、寬7公尺、高2.5公尺的傳統獵寮，使獵寮與森林景觀和諧共存，獵寮在泰雅文化中不只是狩獵時的暫歇空間，更承載著族人對山林的敬畏、生活智慧與世代相傳的文化記憶。

    松鶴部落內的久良栖森林療癒基地，是早期八仙山林場森林鐵路運行的路徑，該分署以當地資源發展森林療癒，歷經2年，從手作步道、森林療癒遊程規劃及人才培育，逐步形成提供為森林療癒的場域，成為部落新景點。

    建置泰雅獵寮，希望能將原民文化體驗融入森林療癒活動，讓旅程不只是散步健行，更是一段結合文化傳承與五感體驗的探索過程。林業保育署表示，將攜手當地部落社區，結合步道、泰雅獵寮，規劃文化導覽、環境教育及森林療癒相關活動，讓走入山林的旅人，放慢腳步親近泰雅文化，從森林中獲得療癒。

    久良栖森林療癒步道是松鶴部落熱門景點，具有泰雅文化意涵。（記者張軒哲攝）

    久良栖森林療癒步道是松鶴部落熱門景點，具有泰雅文化意涵。（記者張軒哲攝）

    熱門推播