台灣閱讀節28日歡樂登場 音樂、電影、市集齊聚高雄

高雄市立圖書館將於28日與客家公共傳播基金會攜手舉辦「2025臺灣閱讀節×還我母語運動37周年系列活動」，結合全國客家日，推出一日限定文化嘉年華。活動邀請市民透過聽音樂、看電影、逛市集的方式，走進圖書館，親近並使用自己的母語，展現語言在城市公共空間中自然流動的樣貌。

高市圖館長李金鴦表示，母語不僅是溝通工具，更承載族群歷史與生活記憶，唯有在日常中被使用，才能真正延續。圖書館將閱讀節、還我母語運動周年紀念與全國客家日結合辦理，正是希望透過閱讀與文化活動，讓母語走進生活，而不只是停留在象徵性的紀念。

活動當天將安排客語音樂舞台演出、草地說故事，讓母語以旋律形式自然被聽見，也融入親子共讀中；一樓結合高雄市政府農業局「神農市集」，邀請在地小農進駐，呈現高雄農產與地方風味，讓語言文化與土地產業相互連結；七樓則放映修復完成的客語經典電影《小城故事》與《原鄉人》，透過影像重溫族群記憶，讓不同世代在觀影中理解母語文化的深度。

活動同時結合閱讀推廣機制，鼓勵市民借閱館藏並參與簡易客語闖關，即可參加樂高積木組抽獎，觀賞經典電影還有福袋抽獎活動，透過閱讀、觀影與參與體驗的串聯，提升民眾走進圖書館、親近母語文化的動機，讓文化參與成為可親近、可持續的生活行動。

