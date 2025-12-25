為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    禁宰期多39萬頭毛豬消化逾30萬 農業部評估春節後提早結束秩序出豬

    2025/12/25 12:56 記者楊媛婷／台北報導
    農業部採取秩序出豬方式到2026年3月底，以消化非洲豬瘟疫情禁宰15天期間多出的39萬頭毛豬，目前豬隻去化順利，該措施可望提早於春節後退場。（資料照）

    農業部採取秩序出豬方式到2026年3月底，以消化非洲豬瘟疫情禁宰15天期間多出的39萬頭毛豬，目前豬隻去化順利，該措施可望提早於春節後退場。（資料照）

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情後，中央採高強度圍堵措施，疫情僅限單一案場，並於11月7日後恢復拍賣與屠宰，為穩定豬價，採秩序出豬到2026年3月底，隨大豬已陸續消化，且評估春節需求加大，農業部畜牧司表示，會試市場狀況評估秩序出豬措施是否於農曆年後提早結束。

    台中梧棲養豬場因未落實蒸煮廚餘於10月22日爆發疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心採15天禁運禁宰措施，隨疫情僅在該案場，於11月7日恢復毛豬拍賣，農業部畜牧司評估禁運禁宰期間國內多出約39萬頭毛豬，為穩定豬價，採開市期間每日出豬量不可多於3萬頭、登記抽籤等秩序出豬方式，也請冷凍廠擴大抓豬。

    目前市場恢復拍賣已將近2個月，依農業部統計，毛豬平均拍賣重量從一開始平均134公斤已下降到約130公斤，中華民國養豬協會理事長潘連周表示，去年同期的毛豬平均拍賣體重約128公斤，目前規格外的大豬已幾乎快消化完畢，目前豬價也相對平穩，規格毛豬拍賣均價每公斤都有90元以上，他估算，從開市後迄今，多出的毛豬應已至少消化30萬頭，但也坦言，擔憂冷凍廠倉庫逐漸滿載，下個月豬價恐有波動，盼冷凍公會、肉品公會一同助豬價穩定，也希望國內的食品加工廠多用國產豬肉。

    農業部畜牧司司長李宜謙則表示，目前豬價供銷調配順暢，冷凍廠也持續協助處理規格外的大豬，因之前疫情禁運禁宰期間許多冷凍廠的倉庫都已清空，因此冷凍廠透過採購國產豬回補，加上國內豬肉需求最旺盛的春節將屆，廠商也需要備貨，認為豬價仍有望維持穩定，目前市場仍有部分130公斤以上的大豬，隨出豬順利與節日需求，會於春節後評估秩序出豬措施是否提早退場。

    隨我國豬價於12月後更穩定，部分人士猜測是否因占我國進口豬肉第2大國的西班牙爆發疫情有關，李宜謙與潘連周都認為並無關聯，因進口豬肉與國產豬的市場不同，進口豬多用於加工，台灣豬豬價穩定關鍵還是在於秩序出豬；針對目前仍有西班牙豬肉通關，防檢署組長高黃霖說明，所有進口豬肉都採取逐批檢疫，我國規定是自11月29日後裝船櫃的西班牙豬肉不可再輸入，因西班牙豬肉多是走海運，船期通常要40天以上，目前通關的西班牙豬肉都是禁令發布前就上船櫃，預估1月後就不再有西班牙豬肉通關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播