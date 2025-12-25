台中跨年史上最嚴安檢！10類禁帶品出爐 啵啵球、行李箱都不行

台中市警局長吳敬田（左二）前往跨年晚會場地勘查。（警方提供）

2026年台中水湳中央公園跨年晚會即將登場，鑑於1219北捷襲擊事件，市警局提前啟動高規格維安計畫，今天也首度完整公布「10類禁止攜帶物品」，提醒民眾入場前務必檢查隨身行李，避免卡關，更別讓歡樂夜晚掃興。

第六分局指出，今年安檢重點不只放在刀械、危險物品，啵啵球、發光氣球也正式列入禁止清單，原因在於氣球多半填充特殊氣體，在高溫燈具、焰火或人潮擠壓下，曾發生爆裂，波及周邊民眾，甚至引燃的風險，因此全面禁止攜帶。

另行李箱與登機箱全面禁止入場，警方說明，這是今年首度的管制措施，因大型箱包不僅可能藏放危險物品、增加安檢難度，也會大幅拉長檢查時間，為了讓民眾能快速、安全進場，請民眾輕裝前往、減少等待。

除上述兩大焦點，其餘8類禁帶物品包括：

1.槍枝（含模擬槍、玩具槍）、彈藥、刀械、爆裂物。

2.劇毒、腐蝕性、放射性等化學危險物品。

3.毒品、有害生物製劑、傳染原體等危險物質。

4.燃油、瓦斯、酒精、鞭炮、壓力噴罐等易燃易爆物品。

5.不明用途之粉末或液態物。

6.玻璃瓶等易碎物品，以及剪刀、飛鏢等尖銳物品。

7.棍棒、長柄物等可能造成人身傷害之物品。

8.任何可投擲、發射或具噴射功能之物品，包含無人機與遙控玩具。

警方強調，活動當日採「分區管理、集中部署」警力調度，當特定區域人潮快速聚集或密度升高時，即時調整部署，確保突發狀況第一時間妥善因應，此外，為防止模仿事件或類似情況再次發生，民眾入場時務必配合指示短暫脫下口罩查驗，共同維護活動安全。

因應跨年晚會，警方即日起已提高維安層級。（警方提供）

警方今天公布台中跨年晚會10類禁帶物品。（警方提供）

除刀械外，行李箱也首度列入禁帶物品。（警方提供）

