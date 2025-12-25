5縣市低溫特報！鄭明典曝兩股冷空氣匯流 今晚迎第二波降溫

前氣象局（署）長鄭明典提醒，有兩股冷空氣匯流，今晚恐再迎第二波降溫。（圖擷自鄭明典臉書）

入冬以來第二波大陸冷氣團來襲，中央氣象署今（25日）針對5縣市發布低溫特報，前氣象局（署）長鄭明典提醒，有兩股冷空氣匯流，今晚恐再迎第二波降溫。

氣象署今上午11時18分針對金門縣、新北市石門區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區發布黃色燈號低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率。提醒民眾注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。

請繼續往下閱讀...

前氣象局（署）長鄭明典PO出850百帕風場圖指出，有兩股冷空氣匯流，西方過來的冷高壓偏南出海，冷空氣現在正影響台灣，這是今早首波快速降溫的來源。

現在還有另一股源自極渦的冷空氣出海，這股冷空氣遭遇南方來的氣流，在日本附近形成鋒面，地面也開始有對應的溫帶氣旋發展。預測稍後整個低壓區會加強、加深，部分北方極渦下來的冷空氣有可能往南，這部分今天晚上可能給台灣帶來第二波降溫。

