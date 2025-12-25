基隆明年新制上路 亂丟垃圾罰鍰4800元起跳

基隆市亂丟垃圾明年1月1日起罰鍰4800元起跳。（記者盧賢秀攝）

基隆市明年元月開始亂丟垃圾罰鍰4800元起跳，檢舉獎金將提高到80％，有些民眾認為重罰民眾比較會怕，不敢亂丟垃圾，有嚇阻作用，但檢舉獎金提高到80％，有些檢舉達人就鎖定特定地點，可能不太好。

環保局長馬仲豪表示，基隆市的環境有些地方還有加強優化空間，因此明年1月1日起亂丟垃圾罰鍰從3600元提高到4800元，同時檢舉獎金從75％提高到80％，希望民眾不要亂丟垃圾，也發揮守望相助，發現有民眾亂丟垃圾可到LINE@「基隆市亂丟垃圾檢舉平台」檢舉，環保局也針對熱區部署移動式監視器。

環保局分析，亂丟垃圾的樣態中以丟菸蒂占7成，其次是垃圾包、吐檳榔等，其中菸蒂體積雖小，民眾常丟在水溝中，造成水溝堵塞，同時菸蒂不易分解、具一定毒性，呼籲抽菸者不要亂丟菸蒂。

環保局除了在仁愛市場、廟口夜市周邊增設人行道專用垃圾桶，並在外木山海興游泳池等7處設有菸蒂投遞箱，同時環保局也推出熄菸袋，辦宣導活動時發送，有需要的民眾可到環保局1樓服務台索取。

有住1樓的民眾說，重罰民眾才會怕，她每天都在騎樓掃垃圾，菸蒂最多，也有民眾說，能夠執行比提高罰金更有成效，民眾才不敢亂丟菸蒂和垃圾。

不過也有民眾認為檢舉獎金太高了，恐怕有檢舉達人鎖定特定地點，或有報復性行為，造成擾民。

此外，兒童及少年福利方面，設置兒少諮詢專線，提供福利諮詢、案件通報及資源轉介服務；另為減輕新生兒家庭初期育兒負擔，自明年1月1日起設籍於基隆市的新生兒家庭「基隆市兒童日間定點臨時托育抵用─神隊友召喚卡」，可抵用4小時定點臨時托育，同時也加碼補助全市居家托育人員「健康檢查」及「保險」費用，每人每年1000元。

在公共安全方面，市府推動里鄰守望相助監視器補助計畫，每具最高補助3500元，並為降低居家火災風險，補助安裝瓦斯爐自動關閉裝置；同時辦理潛在危險建築物盤點評估及老宅延壽補助計畫，提升整體居住安全。

基隆市分析亂丟垃圾樣態中，亂丟菸蒂占七成。（記者盧賢秀攝）

