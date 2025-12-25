宜蘭碧候溫泉二度休園，將進行泡湯池內磁磚修繕。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣政府代管的南澳鄉碧候溫泉，去年暑假因颱風侵襲，造成園區設施及聯外道路受損暫停開放，暌違13個月，上月1日重新開放，不過縣府在本月22日又公告休園，讓外界不解。縣府今天表示，明年1月因要移還鄉公所，應要求進行微幅修繕，因此休園。

碧候溫泉每年平均須耗費600萬元，才能維持基本營運，人事成本高，南澳鄉公所2022年起委託宜蘭縣府代營運3年，不過去年7月起，接連受到凱米及康芮颱風影響，聯外道路路面、園區邊坡遭到沖刷，縣府基於遊客安全考量，同年9月30日公告休園，並啟動復建工程。

宜蘭縣府與南澳鄉公所投入約8300萬進行復建，原定今年7月期滿，鄉公所因未編列維護費、經營模式尚待協商以及園區仍在封閉等因素為由，要求縣府延至年底再移還。

縣府表示，復建工程完工後，10月中旬邀請南澳鄉公所等單位召開協調會，經過討論，確認無安全顧慮，決定11月1日重新開園，不過因明年1月將正式移還鄉公所，一起會勘後，公所希望針對泡湯池的磁磚及走道加強維修。

縣府指出，接手代營運後，每年遊客數約4.5萬人，平均每月4千人，重新開園後每天約100人，維修工程預計年底前就能完成，明年1月移還，至於開園時間尊重公所決議。南澳鄉公所表示，經營方式及後續開園時間，須經部落會議討論並通過後公告。

碧候溫泉屬碳酸氫鈉泉，是全台3大秘湯示範區之一，隱藏在部落山林中，溫泉水質透明、無色無味，俗稱「美人湯」，主要由鈣鎂成份組成，泡完皮膚會有滑溜感。

宜蘭碧候溫泉二度休園，明年1月移還南澳鄉公所。（宜蘭縣府提供）

