無人機3D建模助救花蓮6歲女童小沂 中央補助屏縣明年增購4架

屏縣第二波支援花蓮光復鄉搜救行動中，屏東特搜發現一部被埋沒兩層樓高的失聯車輛，即是透過無人機建模比照google地圖判斷出來。（屏東縣政府提供）

9月23日花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流後潰壩，滾滾泥水湧入光復鄉，造成地貌嚴重改變，屏東縣政府消防局二度挺進災區全力投入搜救，期間屏東特搜義消無人機分隊運用3D建模技術，建立第一手災害範圍影像資訊，助現場指揮官判斷情勢，對此，中央補助縣府明年再購置4台無人機，提高科技救災量能。

馬太鞍溪堰塞湖潰決，洪水夾帶泥沙灌進市區，導致地景大規模改變，無人機快速建立災區2D、3D模型，建構佛祖街淹水狀況，助屏東特搜研判路線及鎖定位置，9月24日成功從屋頂救出6歲女童小沂，感動全台。

請繼續往下閱讀...

特搜義消無人機分隊長黃秋福說，面對陌生的環境，無人機用影像讓搜救人員事先知道前方狀況，執行過程時在上方監測，因泥面濕滑，一不小心雙腳就會陷入，隨時讓長官掌握風險，用科技守護人員安全。

10月9日屏東特搜再度馳援花蓮，與中央災害應變中心前進協調所及各縣市搜救單位密切合作，無人機對著地面連續拍攝，一個多小時、4000多張照片，不只做責任分區的建模，更擴大至光復鄉災區全區的3D模型，分析水流方向、落差與匯流點，產生的精準疊圖，連外縣市的消防單位都來取經。

從中央到地方逐漸重視科技救災，屏東縣日前獲得消防署補助2台「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能，成為支援山域、水域等高風險任務的利器。屏東縣政府消防局表示，目前有28台無人機配置在各大隊與特搜大隊中，協助救災現場，表現亮眼，並獲中央補助購置，明年將再添購4台。

屏東特搜義消無人機分隊成立一年多，10位隊員中，已有4位取得25公斤以下G1、G2、G3全壘打的證照，也在今年全國義勇消防人員體技能交流賽得到優等、非六都第一；目前全縣也共有51名消防員考取無人機證照，與義消共同強化屏東消防的科技救災量能。

屏東特搜義消無人機分隊協助支援眾多救災任務。左3為分隊長黃秋福。（屏東縣政府提供）

屏東縣獲消防署補助「複雜地形攜帶型無人機」，具備AI視覺導航、全向避障等功能。（屏東縣政府提供）

無人機義消於馬太鞍堰塞湖事件中，協助拍攝4000多張照片，建立光復鄉災區的3D建模。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法