健保署送兒科耶誕禮！住院相關給付調升 「7大手術」點數提高

兒科及重症醫事人力持續出走，衛福部健保署長陳亮妤說，為提升人力投入誘因，健保署將提高兒科專科醫師的「加護病房住院診察費」、未滿2歲兒童「一般病床住院診察費」，另也調升未滿6歲「精神科日間住院治療費」，以及7項新生兒重大手術支付點數，待行政程序完備，明年第一季可望上路。

近年來受到少子化衝擊，加上健保給付偏低，兒科及重症醫師人力持續流失，陳亮妤表示，為因應人力出走情況，並增加人力投入誘因，健保署經健保共擬會討論，決定調升多項兒童住院與新生兒手術給付。

陳亮妤說，加護病房住院診察費方面，兒科專科醫師再加計20%，未滿2歲兒童一般病床住院診察費加成率由30%調升為60%，預計挹注1.9億。

健保署醫務管理組長劉林義補充，現行兒童一般病房給付措施中，「未滿6個月」加成率為60%，「6個月至未滿2歲」加成率為30%，這次給付調整措施上路後，將統一調整為60%。

此外，兒童精神科照護負擔相當沉重，但健保給付點數長期偏低。陳亮妤說，經共擬會討論，未來將調升未滿6歲「精神科日間住院治療費」支付點提高83%至85%，預計挹注800萬；劉林義則補充，新制上路後，單日兒童精神科日間住院治療費可從現行877點，提升到1623點。

陳亮妤進一步指出，健保署也將調升「隱睪雙側睪丸固定術」等7項新生兒重大手術支付點數，由3250點至3萬0742點，調升至8283點至34034點，預計挹注3000萬。

劉林義補充，這次調升的新生兒重大手術包括隱睪雙側睪丸固定術、腹腔鏡精索靜脈曲張結紮、新生兒壞死性腸炎手術（含腸切除及吻合術）、新生兒壞死性腸炎手術（含腸造口）、新生兒胃穿孔修補術、新生兒臍疝氣修補術（複雜性）、嬰兒鼠蹊疝氣等。

另劉林義表示，胸腔及重症醫學會亦提出調升「支氣管鏡檢查」支付點數要求，經共擬會討論，此類檢查將由現行1680點調升至2938點，預計挹注4000萬，這次先針對人力出走嚴重的科別先做調整，後續會依據各科別反映情況進行討論，待行政程序完備，明年第一季可望上路。

