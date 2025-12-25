為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    5天逾40萬人潮 「高雄聖誕生活節」破紀錄

    2025/12/25 10:55 記者王榮祥／高雄報導
    高雄聖誕生活節包含光環境、超強卡司陣容、特色主題市集等單元，5天活動吸引超過40萬人次造訪。（觀光局提供）

    韋禮安、鄭宜農兩重量級歌手演出，讓「2025高雄聖誕生活節」的平安夜完美落幕，高市經發局估算5天活動吸引逾40萬人潮。

    高雄聖誕生活節今年推出25組超強卡司及超過150攤特色市集，於上週六（12/20）至昨天為期5天的類演唱會活動，總計吸引逾40萬人次造訪紀錄，破歷屆新高，周邊商圈總營業額更超過1200萬元。

    首次登上高雄聖誕生活節的韋禮安，昨晚以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜，接連帶來珍妮佛、慢慢等、還是會、女孩、如果可以等經典歌曲，熟悉旋律讓現場不時傳來跟唱聲。

    同樣高人氣的鄭宜農演唱圓缺、真罕得想起來、牽我、留佇咱的血內底等新作，並以經典歌曲千千萬萬作為收尾，細膩而堅定的歌聲，讓現場觀眾沉浸其中。

    大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，高雄聖誕生活節今年邁入第三屆，活動人潮從中央公園外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈；知名花藝品牌「川艸」主理人鬆獅表示，今年不分平日假日，人潮從未停過，許多主題商品第一天就被搶購一空。

    經發局補充說明，憑聖誕生活節現場發放的「心願放大卡」可至高雄13家百貨公司，兌換驚喜好禮與優惠，另「商圈夜市優惠券聖誕版」使用期限至明年2月28日，可用於全市40多處商圈夜市及400多家合作好店，消費直接折抵，提醒市民與遊客把握時間。

    活動資情與優惠請至高雄聖誕生活節官網查詢kaohsiung-christmas-party.tw 及各百貨官網。

    高雄聖誕生活節包含光環境、超強卡司陣容、特色主題市集等單元，5天活動吸引超過40萬人次造訪。（觀光局提供）

    韋禮安擔綱2025高雄聖誕生活節壓軸演出。（觀光局提供）

    鄭宜農現身高雄聖誕生活節今年最終場演出。（觀光局提供）

