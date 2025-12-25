南投女青農冬茶賽奪雙料特等獎 感恩神農獎已逝父親栽培

南投女青農莊佩君，在今年南投青山茶冬茶賽奪下雙料特等獎。（南投縣政府提供）

南投市農會舉辦的2025年南投青山茶冬茶比賽結果揭曉，「新品種組」及「烏龍組」特等獎，均由女青農莊佩君奪下。莊佩君出身種茶家族，在曾是神農獎得主的父親莊臻松精心調教下，是青山茶賽常勝軍，今年則是首度獲得雙料特等獎，惟父親前年11月已過世，讓她獲獎後既喜悅又感傷，表示感謝父親對她的栽培，總算沒有辜負父親對她的期望。

今年南投青山茶冬茶賽，新品種組收件48件、烏龍組71件，評審農業部茶及飲料作物改良場助理研究員簡靖華指出，此次競賽烏龍組特等獎茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃略帶琥珀，澄清明亮，香氣醇和烘焙度適中，滋味甘醇飽滿有餘韻；新品種組特等獎則茶樣外觀墨黑緊結，茶湯水色金黃清澈，烘焙適中帶有濃郁的花果甜香，滋味甘甜鮮爽。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處長蘇瑞祥表示，此次競賽參賽茶農全部納入農產品可追蹤系統QR-code，並進行茶葉農藥抽檢及導入茶葉DNA分子鑑定技術，確保參賽茶品質，讓消費者每一口都喝到正港的台灣味。

而勇奪此次茶賽雙料特等獎的女青農莊佩君，現年42歲，出身三代種茶家族，從小就在茶園生活、長大，跟隨曾獲神農獎的父視莊臻松學習種茶、製茶。莊佩君感慨說，父親用茶葉將她和兩位兄弟養大，並讓她繼承家族製茶事業，讓她很感恩，也懷抱著必須用心將父親傳授的種茶及焙茶技術繼續傳承下去的使命感，此次總算獲得雙料特等獎，但遺憾的是父親已不在人世，希望能將這份榮耀獻給在天上默默守護著她的父親，將持續在茶業工作精益求精，製作出更好的茶葉回饋社會。

南投女青農莊佩君（左），從小跟著父視莊臻松（右）學習種茶。（莊佩君提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法