「風城有客全國客家日」藝文活動 12/28在竹市北大公園

竹市28日北大公園將舉辦「風城有客全國客家日」藝文活動。（市府提供）

新竹市政府將於28日在新竹市北大公園舉辦「2025風城有客全國客家日」客家藝文活動，透過舞台演出、風格市集及DIY手作體驗等多元內容，打造適合各年齡層參與的戶外藝文盛會，邀請市民一同感受風城客庄的文化風采。

市長高虹安表示，客家委員會從111年起將12月28日還我母語運動日訂為全國客家日，這一天不只是作為客家族群意識醒覺的紀念日，也是台灣母語運動接軌國際的重要里程碑。市府今年首度在全國客家日這天舉辦大型的藝文活動，期盼透過五感體驗，增進不同族群間對於客家語言文化的認識，逐步打造更幸福友善的生活環境。

請繼續往下閱讀...

民政處長施淑婷表示，「2025風城有客・全國客家日」活動是以「客家語言」為靈魂，以「家庭陪伴」為核心的文化盛會，由主持人小鐘串聯全場，集結知名歌手江美琪、金曲客家歌手黃子軒與山平快、蘋果劇團、慕獅女孩以及新竹市在地社團山歌等輪番演出，呈現多元世代與風格的客家藝文展演。

民政處補充，活動現場規劃15個客家特色攤位，結合客家美食、文創商品與文化展示，並安排DIY手作工作坊體驗，讓民眾在輕鬆互動中認識客家文化。而當天只要在活動現場完成任務，就有機會獲得活動宣導品手機掛繩及限量好禮空氣清淨機1台及7-11禮券。更多活動資訊，請關注「新竹市政府民政處」以及「好客．新竹」官方社群平台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法