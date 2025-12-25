連兩年同個汽車得主！明年內埔年街又惹議 鄉代詢問籌備狀況碰釘子

內埔年街。（資料照）

屏東縣內埔鄉公所昨天舉辦內埔年街攤位抽籤，由於年街前2年的摸彩活動連2年都是由同1人抽到大獎汽車，引發網友譁然，且前天又有鄉代表在臨時會質疑活動的公關位及摸彩券發放不夠公開透明，但公所以「定期會才質詢」回應，再度引發爭議。

內埔鄉公所近年皆在過年期間舉辦春節年街，因為場地就在鬧區周圍，停車腹地大，又圍繞著六堆紀念公園，攤位多達近800格，還舉辦摸彩活動，近年越辦越旺，每年吸引約百萬人次前來消費兼走春，不過，去年卻傳出爭議，原來，連兩年最大獎的汽車得主，皆由鄉長鍾慶鎮抽出同名女子得獎，內定疑雲在坊間引發熱議，更引來屏檢分案調查，但最後查無犯罪事實簽結。

請繼續往下閱讀...

內埔鄉公所今年續籌備明年春節市集，昨天進行抽籤，前天臨時會上進行今年的年街專案報告，由於明年的抽籤在即，鄉民代表鍾育杰詢問攤位中是否設有公關攤位、位置、格數等問題，鄉長鍾慶鎮僅回覆確實有公關攤位，請鍾育杰「定期會再問」，雙方齟齬不斷，但始終沒有正面回應。

鍾育杰錯愕表示「鄉公所是不給問了嗎？」場面略顯火爆又尷尬，後續他並在網路PO文指出，他原已準備的抽籤是否全程錄影錄音、抽籤籤條數量是否有點清後才投入籤筒，及今年摸彩券的印製數量等3個問題，內埔年街再引來鄉親關注，他也呼籲鄉公所以公開透明的態度回應社會期待。

鍾慶鎮受訪則回應，確實每年有公關攤位的席次，主要提供像是國軍徵兵、農會及地方扶植的特色產業甚至公益慈善團體等運用，他強調，由於臨時會非屬質詢，因此才會請鄉代表於定期會時再行提問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法