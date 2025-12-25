為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣卓蘭鎮催生建殯儀館有進展 相中縣有地進行可行性評估

    2025/12/25 10:10 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣議員楊恭林及地方人士積極催生設置踏卓蘭殯儀館，圖為楊恭林進行縣政總質詢。（資料照，記者張勳騰攝）

    苗栗縣議員楊恭林及地方人士積極催生設置踏卓蘭殯儀館，圖為楊恭林進行縣政總質詢。（資料照，記者張勳騰攝）

    苗栗縣卓蘭鎮因無殯儀館，民眾辦理喪事必須遠赴台中市東勢區，對喪家極為不便，縣議員楊恭林及地方人士，積極催生設立殯儀館，卓蘭鎮農會也願接手興建，苗栗縣政府相關單位已會同地方民代會勘卓蘭鎮5塊用地，目前相中一塊約5分地的縣有地，將進行可行性評估。

    楊恭林指出，人生難免生老病死，隨著社會風氣改變，以前民眾處理喪事是土葬，現在多數為火葬，卓蘭鎮幅員廣大，但無殯儀館，若住山區的民眾，會送往大湖鄉辦理喪事，而大湖有5家禮儀社，卓蘭市區的民眾則送往台中市東勢區辦理身後事，造成鄉親相當不便，地方爭取在卓蘭鎮設立殯儀館。

    楊恭林表示，日前已會同苗縣府民政處、地政處、卓蘭公所、農會及代表會等單位，前往卓蘭鎮會勘2筆國有地、3筆縣有地，目前相中140縣道旁，通往奉天宮途中的苗豐段、面積約5分的縣有地。

    苗縣府民政處指出，相中的縣有地，公所及農會及地方民代均表示樂觀其成，惟有一位鎮代建議在鎮立納骨塔周邊興建；目前已針對這塊縣有地，進行地上物徵收、地方意見蒐集等可行性評估，若可行將邀集地方各界召開公聽會，聽取地方意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播