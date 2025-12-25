屏東深耕偏鄉混齡教育有成 獲全國教案徵選第2名

屏東縣政府持續深耕偏鄉混齡教育。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府深耕偏鄉混齡教育，透過跨校協作、教學研究精進與典範經驗擴散，逐步建構符合未來教育趨勢的小校教學模式。今（2025）年在教育部跨年級教學教案徵選中脫穎而出，獲得全國第2名，展現屏東教師團隊在偏鄉教育現場的專業實力與創新能量。

滿州鄉永港國小有得天獨厚的環境，校園內的雨豆樹、四周山林與豐富生態，共構成沒有圍牆的「自然教室」，港口溪流域的特有種陸蟹、季節限定的飛魚文化、每年壯觀的飛鷹過境景象，以及吸引國際旅客的衝浪與自然景觀，都轉化為課程中的真實教材。

永港國小校長李美秀表示，在這樣的學習場域中，教師以混齡差異化教學策略，引導不同年級學生分組合作，透過不斷追問「為什麼」，培養孩子的思考深度與表達能力；網路科技的導入，更讓偏鄉教室突破地理限制，與外界知識無縫接軌，使小校的自然教室，承載著通往世界的大夢想。

永港國小主任陳秋印指出，偏鄉學校學生人數雖少，也創造出「人人有機會、人人被看見」的學習優勢。透過跨年級共學，讓高年級孩子自然成為學習引領者，低年級學生則在同儕互動中建立自信，形成正向循環。每一位孩子都能在課堂中發言、嘗試與展現自我，學習不再只是追趕進度，而是依照個別差異發展潛能。

屏東縣政府教育處表示，縣府將跨年級教學視為小校永續的重要解方，透過策略聯盟、教師共備、遠距共學與校際整合，逐步實踐「一校就讀、多校共學」的教育模式，確保偏鄉孩子不因人數少而失去多元學習機會；目前所推動的「屏南小校差異化教育計畫」，以混齡教學為核心，整合教學與行政資源，建立專業支持平台，協助教師增能，並於寒暑假與假期提供多元試探課程，降低學習落差。

教師以混齡差異化教學策略，引導不同年級學生分組合作。（屏東縣政府提供）

