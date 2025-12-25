為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄豐裕里12/27辦二手市集 鍋碗瓢盆化身樂器

    2025/12/25 09:22 記者許麗娟／高雄報導
    三民區豐裕里27日將舉辦二手物品交換市集，里長也回收鍋碗瓢盆，邀請親子參與敲擊遊戲。（謝錫元提供）

    三民區豐裕里27日將舉辦二手物品交換市集，里長也回收鍋碗瓢盆，邀請親子參與敲擊遊戲。（謝錫元提供）

    今天是耶誕節，高雄市三民區豐裕里將在27日舉辦「歡樂敲敲打打節」二手市集，里長謝錫元事先蒐集鍋碗瓢盆、平底鍋、鐵罐和木湯匙，全將變成打擊樂器，屆時現場將有親子敲擊遊戲、二手物品交換市集、健康體適能、小小獸醫師體驗等活動，透過舊物再生，讓歲末更有溫度。

    豐裕里長謝錫元指出，希望用最接地氣、最有聲音、也最環保的方式陪大家過節，二手物品交換市集，主要歡迎大家帶來家中閒置但仍可使用的物品，例如書籍、玩具、生活用品或小家電，透過交換與再利用，讓物品重新找到需要它的人，延續它的價值。

    現場也將打造敲敲打打樂園，利用回收的鍋碗瓢盆、平底鍋、鐵罐和木湯匙，變成孩子們的節奏工具，讓孩子自由敲擊、玩節奏、盡情放電。

    活動於27日下午2點至5點30分在三民區力行路與中華橫巷的豐裕里新豐公園登場，當天也將設置健康服務區，由專業團隊為長輩與孩童提供體能評估、口腔衛教與簡易的體適能活動，讓大家在遊戲與互動中，更了解自己的身體狀況，獲得貼心而實用的健康建議。另也有動保處規劃的快閃小小獸醫師體驗，讓孩子化身小小獸醫，認識狗狗、學習照顧動物與基本健康觀念，預計24組分兩梯進行現場報名。

