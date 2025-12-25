明年30天寒假新北擴大辦理職業試探育樂營 7千人次12/29起免費報名

教育局擴大推出「職業試探育樂營」系列活動，規劃300梯次、7000人次的免費名額，自12月29日起開放報名。（新北市教育局提供）

明年度寒假長達30天，新北市教育局長張明文指出，教育局擴大推出「職業試探育樂營」系列活動，規劃300梯次、7000人次的免費名額，自12月29日起開放報名；課程領域橫跨半導體、人工智慧（AI）科技、文創設計、航太應用等前瞻領域，例如福和國中職探中心推出「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」，鶯歌工商規劃設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊─AI 注漿彩繪好好玩」，邀請學子從實作體驗探索興趣。

張明文表示，新北市已建置16所職業試探中心，涵蓋13職群、百餘種體驗課程，每年開設超過千場職探活動，並持續串聯高中職與產業資源，打造國中小完整職涯探索網絡；新北長期深耕職涯試探政策，成果屢獲國內外肯定，明年度升級推出「未來職探課程」，聚焦AI科技、永續發展、醫療照護、心理健康、航太科技與自我探索6項主題，透過實作體驗與適性引導，陪伴孩子認識自我、提早布局人生方向。

教育局介紹，福和國中職探中心「從學習放眼我的未來：動畫職業新宇宙」結合航太科技與動畫產業趨勢，並融入社會情緒學習，引導學子在探索中培養自信與未來感；鶯歌工商設計群課程「玩轉陶漿的魔法工坊」則帶領學生體驗陶瓷工藝，結合AI設計完成專屬作品，從創意發想到完成實作。

教育局指出，明年度寒假職業試探育樂營自今年12月29日起開放報名，相關活動資訊與報名方式，可至新北市中小學寒暑期育樂營網站 查詢。

