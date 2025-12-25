「排球甜心」廖苡任1/31新北開講 分享排球人生淬鍊歷程

「排球甜心」廖苡任曾加入日本V聯賽隊伍，現為台灣企業排球聯賽台北鯨華隊長。（新北市青年局提供）

新北市青年局「新北有課UKO」明年1月名人講座邀請到「排球甜心」廖苡任開講，分享她從十字韌帶斷裂、被迫離開球場到完成旅日圓夢的堅韌故事。青年局長邱兆梅表示，此講座開放報名2天就吸引200人參與，因此現在加碼名額到350人，邀請青年朋友把握機會參與講座。

青年局指出，中華隊世大運掌旗官廖苡任的名人講座將在明年1月31日下午2點於新北市府507會議室舉辦，她在講座中，將以「每一次起跳都有理由：廖苡任的排球人生路」為題，分享她從國中投入排球運動以來，一路成長與淬鍊的歷程，以排球精神「飛べ」面對人生各種挑戰。

廖苡任在大學時期因十字韌帶斷裂，被迫暫別球場，差點錯過世大運國手選拔，歷經長達9個月的復健與心理調適後，成功重返賽場，去年更勇闖日本V聯賽，今年則回到台灣，在企業排球聯賽隊伍中擔任隊長。

邱兆梅表示，「新北有課UKO」名人講座的核心精神，是透過不同領域的職人故事，讓青年能夠看見更多職涯發展的可能性，即將到來的2026年，也規劃開設各種名人講座與專業課程，持續陪伴青年探索職涯、培養職場即戰力。欲參加廖苡任該場名人講座，優先開放18至40歲民眾至青年局官網報名，免費入場。

「新北有課UKO」名人講座明年1月31日邀「排球甜心」廖苡任，分享人生經驗。（新北市青年局提供）

