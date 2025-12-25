跨年夜好天氣！ 天氣粉專：下週至元旦上半天相對穩定

天氣風險表示，今、明兩天北部至東部為陰有短暫陣雨天氣，隨冷空氣逐步南下，入夜後降溫更明顯。（資料照）

中央氣象署表示，今天（25日）各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今、明（26日）兩天冷氣團影響，入夜後降溫更明顯；下週前半台灣天氣相對穩定，氣溫相對偏暖，但日夜溫差仍大。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今、明兩天北部至東部為陰有短暫陣雨天氣；中南部平地多雲為主，山區局部陰有短暫陣雨。迎風北海岸至東北部因地形作用，降雨機率較高、雨時較長，且累積雨量最多。

氣溫方面，今、明兩天隨冷空氣逐步南下，入夜後降溫更明顯。預測北部至東部氣溫約14至18度，近山區可降至10至13度；中南部約14至21度，局部平地清晨亦可能下探12–13度。

林孝儒說，這波冷空氣與低溫將持續到週六（27日）清晨。週末各地氣溫回升，北部至東部氣溫約16至20度，中南部氣溫約16至24度，但平地仍有14至15度低溫機會，體感仍有寒意。迎風北部至東部的降雨現象也將略趨緩。

林孝儒稱，下週一（29日）至週三（31日）台灣天氣相對穩定，預測各地普遍為晴時多雲天氣，僅迎風東部有局部地形降雨。預測北部至東部高溫約21至24度，低溫約18度；中南部高溫約25至29度，低溫約18至20度，整體氣溫相對偏暖，不過夜晚清晨有較顯著的低溫現象，日夜溫差仍大。

林孝儒研判，至元旦（1月1日）上半天均維持相對穩定天氣；元旦下半天起，天氣再轉不穩定外，降溫幅度將更為顯著，時程與強度仍有不確定性，應持續觀察。

最後林孝儒提醒，這幾天受冷氣團影響，氣溫偏冷，請務必做好保暖；北部及東部外出記得的攜帶雨具，預測海拔3000公尺以上及中北至東北部海拔2000公尺以上山區將有局部降雪或冰霰機率。

