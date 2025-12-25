基隆14校通學步道完成改善 學生更安全

基隆市正濱國中增設人行道及家長接送區。（記者盧賢秀攝）

為改善學生通學安全，基隆市政府進行「通學步道改善計畫」，首波7個區、14所學校在年底完成改善，除了拓寬學校周邊道路，改善照明、防滑路面及設家長接送動線，讓學生和家長都安全。

教育處長徐嬿立表示，這14所學校「通學步道改善計畫」，總經費1.2億元，包括東信國小、深美國小、建德國小、建德國中、正濱國中及安樂高中等。

如正濱國中協調三總基隆院區退縮圍牆，增設人行道及家長接送區；安樂高中鋪設防滑步道、設置LED路燈；深美國小校門口原本常積水、家長接送混亂，除了整平地面、還增設植栽綠帶，設置避車彎等，陳小姐說，現在安全多了。

教育處指出，今年也試辦「學生接駁專車」制度，包括國立基隆女中、基隆市立中山高中、基隆市立暖暖高中，串連市區與郊區交通，減少通勤時間之外，學生也能安全上下學。

教育處指出，除了改善學生每天行走的路之外，校園設備也升級，去年起推動「課桌椅全面汰換計畫」，4年投入4千400萬元，更新2萬3000多組課桌椅。其中高中部分今年全部完成更新，而且讓學生參與計畫，包括桌椅設計投票，決定桌面寬度、椅墊材質與顏色。

最後設計出來的課桌椅符合人體工學設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，選用可回收材質與耐用結構，提升使用上的舒適度與實用性。暖暖高中高二學生林同學開心說，「能坐上自己選的椅子上課，感覺特別不一樣。」

國立基隆女中也進行校園美感改造，校長林三維也表示，學校逐步從傳統傳遞知識轉變為數位時代的互動式探究，從無塵黑板到數位大屏，全校無線網路與AI易付卡，師生共同參與設計教學空間，林三維說「學生更願意留在校園探索、學習。」

除了道路與校園改造外，各校也開辦特色社團，透過社團經驗讓學生培養領導與創意，在團隊中找到自己的位置。

基隆深美國小人行道旁增加綠色植栽，學生和民眾更安全。（記者盧賢秀攝）

基隆安樂高中前增設行人穿越線並改防滑人行道。（記者盧賢秀攝）

基隆市高中全面汰換課桌椅，新的課桌椅符合人體工學，坐起來更舒適。（記者盧賢秀攝）

