大雪山歲末楓紅推出半票入園優惠 中市民可享10元優待票

大雪山國家森林遊樂區楓紅進入最佳觀賞期，因適逢成立40週年的重要里程碑，12月25日至12月31日，推出限時入園優惠措施，凡一般民眾可享半票入園，設籍台中市民眾則可享10元優待票，共同分享大雪山40週年的喜悅，民眾可在冬季走進山林，欣賞紅葉飄飄與雲海景觀。

林業及自然保育署台中分署今日表示，大雪山國家森林遊樂區自1985年成立以來，40年來持續守護山林生態、優化遊憩服務，打造兼顧保育與休閒的優質森林場域。園區內不僅擁有完善的森林步道與解說設施，也透過專業經營提升住宿與餐飲品質，讓遊客能在四季更迭中，深度體驗山林的不同風貌。

每年深秋至初冬，大雪山即進入最受矚目的賞楓季節，隨著氣溫下降與日夜溫差擴大，園區內楓葉逐漸轉紅，層層渲染山谷，形成壯麗的紅葉景觀；同時，在晴朗清晨時分，常可欣賞雲海翻湧於山巒之間，為冬季山林增添夢幻氛圍，成為攝影愛好者與旅人爭相造訪的熱門景點。

此外，大雪山亦以豐富多樣的鳥類生態聞名國內外，是重要的賞鳥據點之一，四季皆可觀察到多樣珍稀鳥種，吸引國內外賞鳥人士前來朝聖，林業保育署臺中分署表示，未來將以「賞鳥療癒」為發展核心，規劃結合自然、靜心與生態體驗的獨特賞鳥行程，讓賞鳥不只是觀察，更是一場身心放鬆的森林療癒之旅。

大雪山楓葉紅似火，進入最佳觀賞期。（記者張軒哲攝）

