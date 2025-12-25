為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    米其林主廚上陣 茄萣烏金大賞夕陽音樂會12/28登場

    2025/12/25 08:34 記者王榮祥／高雄報導
    冬至前後正是茄萣烏金最佳品嚐時機。（觀光局提供）

    2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會28日在興達港登場，米其林一星餐廳「HAILI」康仁維主廚示範烏魚料理，還有30攤海線特色美食、陳思安等實力歌手演出，邀大家海邊聽歌、賞夕陽、嚐美食。

    高市觀光局長高閔琳表示，興達港觀光漁市是北高雄最大漁貨集散地，鄰近的情人碼頭能欣賞到最浪漫夕陽景色，觀光局今年首次於興達港辦理「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」。

    因冬至前後正是品嘗烏金的最佳時機，特別邀請星級主廚康仁維現場示範烏魚創意料理，結合30攤海線特色美食及實力歌手演出，邀請大家前來聽歌、賞夕陽、品嘗最新鮮道地的海鮮美食，在觀光漁市購買優質伴手禮，順遊海線景點，共同推廣茄萣觀光特色。

    觀光局說明，烏金大賞邀請歌聲與音色神似江蕙的台語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維及曲風多元的林宗興進行演出，另有海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱在活動現場分享茄萣烏金與漁村文化相關知識。

    興達港觀光漁市推出限量150組烏魚子特賣，並提供一台斤魚丸600份免費大方送，歡迎遊客與市民朋友親身體驗茄萣在地的烏金風味與海港魅力。

    觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，活動特別規劃接駁車，從「大湖火車站」往返活動會場，建議遊客多加利用大眾運輸，更多資訊可上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。

    茄萣浪漫夕陽。（觀光局提供）

    茄萣海岸線風景宜人，還有豐富濕地生態。（觀光局提供）

    茄萣烏金大夕陽音樂會演出卡司。（觀光局提供）

    茄萣烏金大賞活動位置與交通動線。（觀光局提供）

