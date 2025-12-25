台東6.1強震後餘震不斷！今晨又4.2地震 公路局巡查重要幹線

台東昨天強震後餘震不斷，公路局今早巡查道路無災情，但提醒進入山區小心駕駛。（取自道路即時影像）

台東昨天傍晚芮氏規模6.1強震後，後續餘震頻繁。今天清晨4點40分，台東縣卑南鄉再度發生芮氏規模4.2的有感地震，轄區內最大震度達到4級。公路局南區養護工程分局隨即啟動應變機制，針對轄管省道進行全面巡查，初步確認境內重要路段與優先關注邊坡均無災情。

根據中央氣象署資料，今晨地震震央位於台東縣政府西北方（卑南鄉），深度極淺。由於昨日才剛發生規模6.1的主震，這起凌晨發生的4.2餘震讓不少當地民眾在睡夢中驚醒。公路局南工分局第一時間派員針對台9線、台11線等重要幹線進行巡邏。

公路局南工分局表示，經初步巡查，轄區內省道震區內的交通維持正常通行。針對過去易發生坍方、土石滑落的「優先關注邊坡」，目前回報均無災情發生。公路局特別提醒民眾，由於昨日強震能量釋放劇烈，導致山區土石結構鬆動，加上後續餘震不斷，山區道路發生坍方、落石的風險極高。呼籲民眾在近期應盡量避免進入或行駛山區道路。

