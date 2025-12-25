為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東6.1強震後餘震不斷！今晨又4.2地震 公路局巡查重要幹線

    2025/12/25 07:42 記者黃明堂／台東報導
    台東昨天強震後餘震不斷，公路局今早巡查道路無災情，但提醒進入山區小心駕駛。（取自道路即時影像）

    台東昨天強震後餘震不斷，公路局今早巡查道路無災情，但提醒進入山區小心駕駛。（取自道路即時影像）

    台東昨天傍晚芮氏規模6.1強震後，後續餘震頻繁。今天清晨4點40分，台東縣卑南鄉再度發生芮氏規模4.2的有感地震，轄區內最大震度達到4級。公路局南區養護工程分局隨即啟動應變機制，針對轄管省道進行全面巡查，初步確認境內重要路段與優先關注邊坡均無災情。

    根據中央氣象署資料，今晨地震震央位於台東縣政府西北方（卑南鄉），深度極淺。由於昨日才剛發生規模6.1的主震，這起凌晨發生的4.2餘震讓不少當地民眾在睡夢中驚醒。公路局南工分局第一時間派員針對台9線、台11線等重要幹線進行巡邏。

    公路局南工分局表示，經初步巡查，轄區內省道震區內的交通維持正常通行。針對過去易發生坍方、土石滑落的「優先關注邊坡」，目前回報均無災情發生。公路局特別提醒民眾，由於昨日強震能量釋放劇烈，導致山區土石結構鬆動，加上後續餘震不斷，山區道路發生坍方、落石的風險極高。呼籲民眾在近期應盡量避免進入或行駛山區道路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播