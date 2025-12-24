瑞埔國小攜手玩具圖書館 打造耶誕環保點燈儀式

瑞埔國小用回收玩具將老樹裝飾成大型耶誕樹。（瑞埔國小提供）

明天就是耶誕節！桃園市楊梅區瑞埔國小辦理「迎接聖誕 5＋1 跨年點燈儀式」，與治平高中、台灣玩具圖書館協會合作，利用回收玩具打造創意裝置，更賦予「5＋1」的特殊意義：現場展示的5棵小型耶誕樹與1棵大型錫蘭橄欖耶誕樹，更象徵著全校師生將帶著感恩的心，從2025年攜手跨越邁向2026年 。

瑞埔國小校長陳濰安表示，學校舉辦的點燈儀式的最大亮點，將環保藝術的完美融合，志工與治平高中學生利用數以千計的回收二手玩具，巧手拼裝成5棵各具特色的小型耶誕樹，象徵著資源循環的無限可能；而校園中原本蒼翠的「錫蘭橄欖」老樹，也在親師生的創意妝點下，化身為大型「永續聖誕樹」，這些裝飾不再是節慶後的廢棄物，而是展現「舊物新用」的深刻教育意涵。

請繼續往下閱讀...

陳濰安提到。台灣玩具圖書館協會以「永續、環保、安全」為理念，以學校活動中心地下室為作業基地，雙方互動極為緊密，位於楊梅自立街的「玩具共享園區」也即將完工，未來將成為全國玩具資源整合的核心。

台灣玩具圖書館協會副理事長王亞賢也分享，協會自桃園起家，至今已深耕超過22年，不僅在全國留下足跡，服務觸角更延伸至緬甸、泰國、非洲等18個國家。「玩具外交」已累積豐富的教育經驗，期待社會各界能持續支持這樣的非營利團體。

瑞埔國小用回收玩具製作成耶誕樹。（瑞埔國小提供）

瑞埔國小用回收玩具製作成耶誕樹。（瑞埔國小提供）

台灣玩具圖書館協會志工團隊。（瑞埔國小提供）

瑞埔國小師生在感恩的季節許下環保與永續的承諾。（瑞埔國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法