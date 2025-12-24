行憲紀念日、元旦垃圾怎麼丟？ 彰化5鄉鎮清運全年無休

彰化縣環保局提醒，垃圾分類要落實，會不定時進行破袋檢查。（彰化縣環保局）

明天（12月25日）是行憲紀念日、下週四的元旦（1月1日）都是國定假日，彰化縣民如何倒垃圾？彰化縣環保局公布26鄉鎮市的垃圾清運表，其中，彰化市、員林市、花壇鄉、伸港鄉等4地清潔隊都全年無休開放倒垃圾，而和美鎮的菜市場定點清運也是全年無休。

每到連續假期或是國定假日，民眾都要為倒垃圾煩惱，因為每個鄉鎮市都有各自的清運路線規劃，還分成定點與沿線收運，民眾必須牢記清運時間，才能把垃圾拿出來。

不過，彰化市、員林市、花壇鄉與伸港鄉，因為全年無休都有提供清潔隊部讓民眾倒垃圾，彰化市清潔隊在國定假日開放時間為上午8點到下午4點，其餘彰安國中前、仁愛東街的清潔隊部、中興路南郭國小對面、一德南路台鳳社區入口、三民路兒童公園等定點也是全年無休，時間為上午6點半到8點半。

員林市清潔隊提供民眾倒垃圾時間為上午6點到晚上10點，伸港鄉清潔隊為上午8點到下午5點，花壇鄉清潔隊為全天候，都深受民眾歡迎。和美鎮清潔隊因為較為偏遠，全年無休在中午時段開放菜市場定點開放時間為中午12點40分到下午1點10分。

環保局提醒，民眾要落實垃圾分類，打火機、高壓瓶罐、瓦斯罐等危險物品，應該先行排空，再交給清潔隊員處理，千萬不要直接丟垃圾車，以免造成危險。

不要再問了！彰化縣環保局強調，生熟廚餘還是要繼續分類。（彰化縣環保局提供）

彰化縣環保局提醒，垃圾分類要落實，國定假日也一樣。（彰化縣環保局提供）

彰化縣行憲紀念日各鄉鎮垃圾清運表。（彰化縣環保局提供）

彰化縣元旦各鄉鎮垃圾清運表。（彰化縣環保局提供）

