    首頁 > 生活

    「柳牛歡喜」光影藝術 平安夜溫暖點亮台南柳營夜空

    2025/12/24 22:11 記者楊金城／台南報導
    「柳牛歡喜」光影藝術展的耶誕樹主燈點亮。（公所提供）

    「柳牛歡喜」光影藝術展的耶誕樹主燈點亮。（公所提供）

    在平安夜的溫馨氛圍中，台南市柳營區公所今天（24日）晚間為「柳牛歡喜」光影藝術展舉辦點燈儀式，點亮柳營最受矚目的年度光影藝術盛事，豎立在公所廣場的是8米高的「柳牛歡喜」耶誕樹主燈，為耶誕、新年帶來祝福與希望。

    「柳牛歡喜」光影藝術展將展至明年3月8日，公所在柳營區公所廣場、乳香公園及柳營路一段與義士路五段路口等3大場域打造專屬柳營特色的光影藝術展慶典。每日亮燈時間為下午5點30分至晚上10點，陪伴民眾度過溫馨夜晚。

    為迎接馬年的到來，柳營光影藝術結合「乳鄉」柳營代表性的乳牛意象與馬年元素，布置可愛又歡樂的「柳牛歡喜」，有「牛乳之鄉」酪農文化、「德元埤荷蘭村」風車地景，以及名列「南瀛八景」的太康綠色隧道成為祈福隧道，透過金色、白色、桃紅色與藍色光影交織，展現豐富層次的視覺饗宴。

    8米高的耶誕樹主燈，底座以圓形可愛乳牛造型呈現，夜間點燈後營造溫暖夢幻的節慶氛圍，樹頂更融入柳營地景風車意象，巧妙結合地方文化與聖誕元素，成為民眾拍照打卡景點。

    柳營區長劉發仲表示，柳營光影藝術展從台南400延伸至今，希望透過燈光藝術為地方帶來溫暖與幸福。今年歷經丹娜絲颱風重創，特別感謝各界在風災期間公私齊力協助復原，因此本次光影藝術展也融入「家園重生、柳營璀璨．光芒萬丈、共創輝煌」的象徵意涵，在平安夜點亮希望與祝福，歡迎全國民眾走進柳營，感受最溫暖動人的光影藝術盛事。

    柳營光影藝術展有「家園重生、柳營璀璨．光芒萬丈、共創輝煌」的象徵意涵。（公所提供）

    柳營光影藝術展有「家園重生、柳營璀璨．光芒萬丈、共創輝煌」的象徵意涵。（公所提供）

    「柳牛歡喜」柳營光影藝術結合「乳鄉」柳營代表性的乳牛意象與馬年元素。（公所提供）

    「柳牛歡喜」柳營光影藝術結合「乳鄉」柳營代表性的乳牛意象與馬年元素。（公所提供）

    柳營光影藝術展的可愛乳牛、斑馬。（公所提供）

    柳營光影藝術展的可愛乳牛、斑馬。（公所提供）

