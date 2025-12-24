德國耶誕郵局收28萬封「許願信」 台灣來信9千封居冠

德國7間耶誕郵局今年再度收到世界各地孩童寫給耶誕老人的「許願信」。其中位於布蘭登堡州的Himmelpfort小鎮郵局就收到近28萬封郵件，其中1.4萬封是來自全球63國的國際郵件，包括來自台灣的逾9000件郵件，居全球之冠。（法新社示意圖）

德國《時代週報》（Die Zeit）12月22日報導，德國7間耶誕郵局今年再度收到世界各地孩童寫給耶誕老人的「許願信」。其中位於布蘭登堡州的Himmelpfort小鎮郵局就收到近28萬封郵件，其中1.4萬封是來自全球63國的國際郵件，包括來自台灣的逾9000封郵件，居全球之冠，其次是中國、波蘭和立陶宛。

德國郵政（Deutsche Post）表示，寄往Himmelpfort的信件不僅來自歐洲，也橫跨世界各大洲，包括北美洲、南美洲、非洲、澳洲，以及日本、印度等亞洲國家。許多孩子在信中畫上了耶誕老人、馴鹿，或是自己畫的耶誕樹和雪人，也有孩子細心剪下商品型錄、標註訂購編號，希望耶誕老人「不要買錯禮物」。

孩子在信中許下的願望五花八門，從玩具和科技產品到非常個人的請求，應有盡有。年紀小的孩子主要想要玩偶、娃娃、毛絨玩具、積木或玩具車，而年紀大一些的孩子則更喜歡智慧手機、遊戲機、平板電腦和各種週邊產品。不少孩子也在信中表達對和平、家人健康與家庭和諧的期盼。

德國耶誕郵局的歷史可追溯至1984年，根據德國郵政官網介紹，當年有2名分別來自柏林與薩克森州的孩子，將信寄到Himmelpfort分局，指定要給「住在Himmelpfort的耶誕老人」。

所有收到的信件和耶誕老人的回信，都經由位於柏林北部的德國郵政郵件中心處理。 德國郵政布蘭登堡和柏林分部經理（Andreas Niessen ）表示：「這樣，每個孩子都能收到耶誕老人的回信，讓耶誕節的魔力得以延續，這項活動充分展現了手寫信件中蘊含的豐富情感、創造力和熱情。」

