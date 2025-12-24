桃園機場北廊廳明天正式啟用！ 第三航廈2027年底完工

桃園機場第三航廈北廊廳明天（25日）正式啟用。三航廈主體預計在2027年底才完工。（桃園機場公司提供）

桃園機場第三航廈北廊廳在本月1日試營運，並預計在明天（25日）正式啟用。北廊廳登機門為D11到D18，雖然北廊廳屬於第三航廈，但三航廈主體預計在2027年底才完工，目前從北廊廳登機的旅客仍從第二航廈進入。

桃園機場公司統計，統計到本月23日，第三航廈北廊廳在試營運期間共起降247架次，旅運量達5萬5452人次。試營運期間，航班目的地/出發地涵蓋東北亞、東南亞及兩岸港澳等航網。

桃園機場公司董事長楊偉甫日前接受本報專訪時表示，第三航廈正積極趕工中，北廊廳在航廈佈置屬於比較好的位置，因此優先施工啟用，過程中也研究是否有更好更精進的工法，可複製到未來的三航廈南廊廳。

楊偉甫也推薦北廊廳最佳拍照打卡地點，就在D18登機門旁，可拍飛機移動、台灣海峽和夕陽。未來第三航廈有16支非常巨大的巨柱、高20公尺，每支柱子光是鋼料就大概有200噸，用16支巨柱把屋頂撐起來，所以空間非常大，還有先進的溫控、廣播系統、空調等設計。

