    I人注意！ Gogoro路上自動高唱「耶誕快樂」 車主崩潰直呼社死

    2025/12/24 21:15 即時新聞／綜合報導
    耶誕節到來，Gogoro的系統自動設定唱「耶誕快樂歌」，讓不少「I人」車主在網上發文「哀號」。（資料照，Gogoro提供）

    明天（25日）就是一年一度的耶誕佳節，今天（24日）喜迎平安夜，知名電動車Gogoro的系統自動設定唱「耶誕快樂歌」，不少「I人」（MBTI人格理論中內向型人格）車主在網上發文「哀號」，笑翻大批網友。

    今天Threads上有不少網友分享自己購買的Gogoro，發動或是停車都會自動唱起「耶誕快樂歌」，有人覺得可愛有趣，但個性內向的I人們可不這麼認為，直呼「社死」，還有民眾笑稱I人「買車要慎選」。

    車主們紛紛表示，「我真的被這個設定嚇到了，會唱到什麼時候啦！停車也有餒，好尷尬」、「今天是全台Gogoro車主統一社會性死亡的一天」、「今天是I人Gogoro車主的社死日」、「Gogoro車主最社恐的日子終於來了……發動跟停車原地社死」、「今天全台gogoro車主都會覺得很嚇ㄍㄢˋ」、「剛剛去騎停在捷運站旁邊，gogoro一發動後所有等紅綠燈的人都看著我，請教我怎麼關掉這個音樂……」。

