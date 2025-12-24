為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    請邊緣戶品嘗珍貴當季海味 2董座霸氣買近600斤烏魚膘

    2025/12/24 21:36 記者劉曉欣／彰化報導
    烏魚膘是入冬才有的海鮮味。（賴清美提供）

    烏魚膘是入冬才有的海鮮味。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美發放近600台斤烏魚膘給170多名邊緣戶，每人可以拿到市價1000多元的3台斤烏魚膘，開心地說，「從來都沒有吃過」，還請教賴清美怎麼煮，有人還要等兒孫返鄉才要煮，讓賴清美大喊，趁新鮮吃才好吃！

    賴清美說，正值烏魚季，尤其野生洄游烏魚大量入港，老饕搶吃烏魚，粘姓、許姓兩位老董大方買下將近600斤烏魚膘，決定全數捐出來，由她分送給邊緣戶，分享當季海味。

    賴清美指出，她趕快通知住處有廚房可下廚的邊緣戶來領烏魚膘，這些民眾以前都不曾吃過，想到可以生平第一次吃，全都欣喜若狂，因為平常才捨不得買這麼貴的食材，就算是路過賣魚攤，也不敢問價格，如今終於碰上大方的善心人，才有機會吃。

    賴清美說，很多人跟她說，要等兒子、女兒回來才要煮來吃，還有人問說可以放到春節嗎？她都請民眾及早煮來吃，不要放到都不新鮮了才吃，就可惜了！

    彰化縣議員賴清美分送民眾烏魚膘，這些都是愛心粘董與許董所捐，每人都可以拿到市價約1000元的話3台斤烏魚膘。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美分送民眾烏魚膘，這些都是愛心粘董與許董所捐，每人都可以拿到市價約1000元的話3台斤烏魚膘。（賴清美提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播