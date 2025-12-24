請邊緣戶品嘗珍貴當季海味 2董座霸氣買近600斤烏魚膘

烏魚膘是入冬才有的海鮮味。（賴清美提供）

彰化縣議員賴清美發放近600台斤烏魚膘給170多名邊緣戶，每人可以拿到市價1000多元的3台斤烏魚膘，開心地說，「從來都沒有吃過」，還請教賴清美怎麼煮，有人還要等兒孫返鄉才要煮，讓賴清美大喊，趁新鮮吃才好吃！

賴清美說，正值烏魚季，尤其野生洄游烏魚大量入港，老饕搶吃烏魚，粘姓、許姓兩位老董大方買下將近600斤烏魚膘，決定全數捐出來，由她分送給邊緣戶，分享當季海味。

賴清美指出，她趕快通知住處有廚房可下廚的邊緣戶來領烏魚膘，這些民眾以前都不曾吃過，想到可以生平第一次吃，全都欣喜若狂，因為平常才捨不得買這麼貴的食材，就算是路過賣魚攤，也不敢問價格，如今終於碰上大方的善心人，才有機會吃。

賴清美說，很多人跟她說，要等兒子、女兒回來才要煮來吃，還有人問說可以放到春節嗎？她都請民眾及早煮來吃，不要放到都不新鮮了才吃，就可惜了！

彰化縣議員賴清美分送民眾烏魚膘，這些都是愛心粘董與許董所捐，每人都可以拿到市價約1000元的話3台斤烏魚膘。（賴清美提供）

