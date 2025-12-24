為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

    2025/12/24 20:57 記者黃明堂／台東報導
    台東體中被震出許多災情，牆面石板剝落（左），宿舍漏水（中），健身館天花板（右）掉落。（民眾提供；本報合成）

    台東體中被震出許多災情，牆面石板剝落（左），宿舍漏水（中），健身館天花板（右）掉落。（民眾提供；本報合成）

    台東縣卑南鄉發生芮氏規模6.1地震，接近卑南鄉的國立台東大學附屬體育高級中學多棟建築物天花板墜落、水管破裂，管線嚴重受損，學生宿舍目前完全無熱水可供使用，所幸學生都平安無事。

    根據校方說明及學生描述，受損最嚴重的是位於4樓的現代五項隊擊劍館。場館8月楊柳颱風中，主體結構與器材已受損，受限於修繕經費不足，僅能針對碎裂玻璃簡易維修。這次地震導致原本脆弱的結構徹底崩塌，大面積天花板與輕鋼架自走廊延伸到內部全面墜落，現場布滿石塊與設備殘骸。體育器材與學生置物櫃也在地震中毀損，讓學校的專業訓練面臨中斷危機。

    餐廳宿舍也淪災區，學生餐廳隨處可見掉落的天花板碎片與碎石，天花板內部管線與結構外露，景象怵目驚心。地震造成多棟建築物水管破裂，校內廁所天花板大量漏水，如瀑布般傾瀉。由於管線受損嚴重，學生宿舍目前完全無熱水可用，嚴重影響留宿學生日常生活。

    台東體中校方說，目前已立即封閉受損建築，嚴禁師生進入危險區域，將安排專業結構技師安全檢查，以決定後續修復計畫。除此以外，體中內的辦公室還出現櫃體傾倒、物品散落一地的狀況，若有人員在現場，後果不敢想像。

    天花板掉落。（民眾提供）

    天花板掉落。（民眾提供）

    櫃子倒塌。（民眾提供）

    櫃子倒塌。（民眾提供）

    天花板砸落。（民眾提供）

    天花板砸落。（民眾提供）

    牆面石板剝落。（民眾提供）

    牆面石板剝落。（民眾提供）

    圖
    圖
