    首頁 > 生活

    挖到考古遺址不用停工？ 文化團體質疑「宜蘭縣政府不演了」

    2025/12/24 20:21 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣考古遺址審議會今天開會決議，2日挖到木質構件的頭城建築工地，同意開發單位復工。（資料照，圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣考古遺址審議會今天開會決議，2日挖到木質構件的頭城建築工地，同意開發單位復工。（資料照，圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣考古遺址審議會今天（24日）召開會議，針對本月2日挖到木質構件的頭城建築工地，同意開發單位復工，另1項提案若無破壞考古遺址之虞，審議會授權宜蘭縣政府以通案形式同意開發單位先行復工，則未獲通過。

    宜蘭縣頭城鎮一處建築工地挖到的木質構件，一度傳出是古代沉船，縣府勘查認定是早期漂流木，後來邀請專家現勘，未發現史前或歷史時間考古文化層，認定工地範圍不是位於考古遺址內，但勘查結果未讓外界完全信服。

    宜蘭縣考古遺址審議會今天下午在中興文創園區開會，共2項提案，第1案討論頭城建築工地木質構件，第2案是開發單位若無破壞考古遺址之虞，建請審議會授權宜蘭縣政府以通案形式同意先行復工。

    第2案被質疑違反文化資產保存法第五十七條第二項，即開發行為進行中，有疑似考古遺址時，應立即停工，由主管機關調查，並送審議會審議，完成審議程序前，開發單位不得復工的規定。民間團體暗坑文化工作室認為，此案就是要求審議會同意未來挖到考古遺址不用停工，PO文嘲諷「宜蘭縣政府不演了」。

    宜蘭縣考古遺址審議會經過討論，第1案決議：同意開發單位復工，並要求施工單位於復工前應委託考古專家學者進行施工監看。第2案決議：審議會理解縣府為兼顧文化保存及公共安全立意，惟建議縣府研議更周延配套措施後，再提送審議會審議。

    頭城建築工地挖出的木質構件，宜蘭縣府認定是早期漂流木。（資料照，圖由宜蘭縣府提供）

    頭城建築工地挖出的木質構件，宜蘭縣府認定是早期漂流木。（資料照，圖由宜蘭縣府提供）

